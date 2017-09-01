Teknoloji devi kendi kendine giden araçları test edecek

Dünyaca ünlü şirketler, geleceğin teknolojileri için çalışmalara devam ediyorlar. Gelecekte özellikle otonom sanayisinde yaşanacak yeniliklerden dolayı Samsung, Apple gibi firmalar bile kendilerini bu alana doğru adamaya başladılar.

WebTekno'nun haberine göre Samsung, bir süre önce Güney Kore’de kendi kendine giden araçlarını test etmek için onay almıştı. Yeni yapılan açıklamaya göre aynı lisans şimdi de Kaliforniya için alındı. Bundan sonra Samsung, araçlarını Kaliforniya’da da test edecek. Araçlar için yazılım ve platform desteği sağlamayı hedefleyen Samsung, gelecekte kendi kendine giden araçların yanında pek çok etkileşim ile “araba” ismini baştan tanımlamak istiyor.

Kaliforniya’nın devlet yollarında yapacağı testlerle Amerika’nın yollarına daha iyi adapte olabilecek. Her ülkenin kendisine ait trafik kuralları olduğu düşünüldüğünde, ülkemiz dahil birçok alanda yapay zekanın bulunduğu testlerin yapılması gerekiyor.