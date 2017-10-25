Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Teknoloji devi 1 milyar dolar daha kaybedebilir

Teknoloji devi 1 milyar dolar daha kaybedebilir

Hürriyet Haber
25.10.2017 - 09:52 | Son Güncelleme:

Japon teknoloji devi Toshiba, 2017 yılının Mart ayında ABD’deki nükleer santraller nedeni ile 6.3 milyar dolarlık zarar açıklamıştı. Durumu kurtarmak için bazı teknoloji departmanlarını satışa sunan firmanın, 2017 yılı sonuna kadar 1 milyar dolar daha zarar açıklaması bekleniyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre durumu gittikçe kötüye giden Japon teknoloji devi Toshiba, ABD’deki nükleer santraller işleten alt şirketi Westinghouse’un ağır kayıpları nedeniyle bildiğiniz üzere 2017’nin Mart ayında 6.3 milyar dolarlık zarar açıklamıştı. Dünyanın yenilenebilir enerjiye yavaş yavaş adapte olması ve nükleer enerji alanından kayması dünya enerji devlerinden biri olan Toshiba’ya büyük darbelerden birini vurdu.

Bu olayın üzerine kendini toparlamak için birçok teknoloji departmanını satışa sunan firma, gelir elde edebilmesi için biraz beklemesi gerekiyor. Bu süreç içerisinde ise her geçen gün kan kaybetmeye devam ediyor. Çünkü satış anlaşmaları gerçekleşse bile 2018 yılına kadar tam manası ile devredilmesi mümkün olmuyor. Tüm bu sorunlar toplandığında Toshiba’nın 2017 yılı içerisinde 1 milyar dolar zarar daha açıklaması bekleniyor.

Lakin şirketin gelirlerinde bir değişiklik olmaması gelecek yıl kara geçeceği anlamına geliyor. Bu buhranlı dönem kısa sürede atlatmaya çalışan Japon teknoloji devi Toshiba eski gücünü yeniden toparlayabilecek mi? Önümüzdeki dönemin merak konusu.

Etiketler: Toshiba gelir , Toshiba zarar
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri