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    Tekno yatırımda sınıfta kaldık

    Ahmet CAN - acan@hurriyet.com.tr
    16.02.2018 - 20:09 | Son Güncelleme:

    Girişimcilik ekosistemine yapılan yatırımlar her yıl rekor kırsa da, diğer ülkelerle kıyaslandığında sınıfta kalıyoruz. Dealroom.co’nun yaptığı araştırmaya göre kişi başına düşen yatırımlar bakımından Türkiye 0.4 Euro ile son sıralarda yer alıyor.

    Tekno yatırımda sınıfta kaldıkTÜRKİYE’deki girişimcilik ekosistemi her geçen gün hızla büyüyor. Bunu hayata geçen girişimlerden ve yapılan yatırımlardan görebilmek mümkün. Birçok kuluçka merkezinde ve girişim hızlandırma programında yer alan girişimler, 2017 yılında rekor kıran yatırımlar aldı. Ancak girişimlere yapılan bu yatırımlar ve destekler yeterli mi? Dünya ile kıyaslandığında girişimlere yapılan yatırımların standartların oldukça altında olduğunu görülüyor. Bunu ortaya koyan en iyi araştırma ise Dealroom.co tarafından gerçekleştirildi. 2016 yılını kapsayan araştırmada risk sermayedarlarının ülkelere göre kişi başına düşen yatırımları yer alıyor. Buna göre dünyanın girişimcilik üssü olarak ifade edilen ülkelerindeki kişi başına düşen yatırım miktarı ortalama 100 Euro civarında. Türkiye’de ise bu rakam yalnızca 0.4 Euro. Başka bir deyişle Türkiye, kişi başına en çok yatırım düşen ülkelerin ortalamasından 250 kat daha aşağıda. Bu da Türkiye’nin girişimcilik ekosistemi açısından daha çok yol katetmesi gerektiğini gösteriyor. Biz de buradan yola çıkarak kişi başına en çok yatırım düşen ilk 5 ülkenin girişimcilik ekosistemini inceledik.

    İSRAİL: 313 EURO
    Son dönemlerin girişimcilik ekosistemi açısından en çok dikkat çeken ülkesi. 8.4 milyon kişiyle İstanbul’un neredeyse yarısı kadar nüfusa sahip olan ülkede 3 binden fazla startup bulunuyor. Bu startupların istihdamı ise 20 bin kişi. Ülkede 62 hızlandırma programı, 40 ortak ofis alanı ve 60 teknoloji parkı ve 70 melek yatırım ağı bulunuyor.

    ABD: 231 EURO
    Dünyanın tartışmasız girişimcilik merkezi. Girişimcilik için en iyi iklim olarak ifade edilen ABD’nin en önemli özelliği ise yatırımcılık ekosistemi. Sadece 2017 yılında 72 milyar dolarlık yatırım yapılan ülkede, hayata geçirilen girişimlerin sayısı ise binleri geçiyor. Durum böyle olunca girişimcileri önemli bir yatırım akışı sağlanıyor.

    İSVEÇ: 160 EURO
    Girişimcilik ekosistemi açısından Avrupa’nın parlayan yıldızlarının başında yer alıyor. Online müzik platformu Spotify ile büyük heyecan uyandıran ülkede geçen yıl toplamda 1.4 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Yatırım yapılan girişim sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 13 artış gösterdi ve 569 yatırım turu tamamlandı.

    İRLANDA: 77 EURO
    Ülkenin en büyük özelliği verdiği vergi teşvikinden dolayı birçok teknoloji şirketinin Avrupa merkezlerini bu ülkeye kurması. Bu da ülkedeki girişimcilik ekosistemini hızla büyütüyor. Paylaşılan bilgilere göre İrlanda’daki girişimlere geçen yol 1.2 milyar Euro yatırım yapıldı. Bu yatırımların en büyük özelliği ise ileri aşamadaki girişimlere yapılması. 89 girişimin yatırım aldığı ülkede yatırım turlarının hacimleri de artıyor.

    FİNLANDİYA: 59 EURO
    Avrupa’daki hızlı büyüyen ülkelerin arasında yer alıyor. Özellikle hükümetin verdiği teşviklerle birçok girişimi destekleyen ülkede geçen yıl 400 girişim yatırım aldı. Alınan yatırımın toplam hacmi ise yarım milyar dolara yaklaştı. Önümüzdeki yıllarda Finlandiyalı girişimlerin şirket satışlarıyla dikkat çekmesi bekleniyor.

    Etiketler: TEKNOLOJİ , Yatırım , girişimcilik
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