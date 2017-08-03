Tekno Maccaferri işçileri grev başladı

Birleşik Metal-İş üyesi Tekno Maccaferri işçileri ile Mart ayından bu yana süre dönem toplu iş sözleşmesinden anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıktı. İnşaat ve metal sektöründe faaliyet gösteren Tekno şirketler grubunda, İtalyan devi Officine Maccaferri ile birlikte Düzce’de kurulu ve metal sektöründe çelik tel üretimi fabrikada patron oyunu mahkeme kararıyla bozulmuştu.

‘GREVİ YASAKLAMAYI DÜŞÜNÜYORSANIZ SONUÇ ALAMAZSINIZ’

Tekno patronunun işçilerin grev hakkına müdahalesinin boşa çıkarılmasının ardından, Tekno Maccaferri işçileri; Düzce’deki fabrikanın önünde grev pankartını asarak, grevi başlattı. İşçiler sık sık “Yaşasın onurlu mücadelemiz” sloganları attı.

Fabrika önünde konuşan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, “Belki evde mali anlamda sıkıntı yaşayacağımız ama onurlu bir mücadele sürdüreceğimiz bir sürece girmiş durumdayız. Ne zamana biteceğini kimse kestiremez. Bu akşam da bitebilir, 1 sene de sürebilir. Dönüşü işverenin önündedir. İşverenler grev yasaklarına güvenerek dalga geçme pozisyonlarına girmişlerdir ama karşılıklarını da görmüşlerdir. Hükümete güvenip insanları greve sürükleme düşünceniz varsa oradan bir sonuç alamazsınız. Hükümet bu grevi yasaklarsa bilin ki burada huzuru ve güveni bulamazsınız” dedi.