MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Tekno Maccaferri işçileri grev başladı

Tekno Maccaferri işçileri grev başladı

Hürriyet Haber
03 Ağustos 2017 - 10:33Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 10:34

Tekno Maccaferri'de Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, Mart ayından beri sağlanamayan toplu iş sözleşmesinden dolayı greve çıktı.

Birleşik Metal-İş üyesi Tekno Maccaferri işçileri ile Mart ayından bu yana süre dönem toplu iş sözleşmesinden anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıktı. İnşaat ve metal sektöründe faaliyet gösteren Tekno şirketler grubunda, İtalyan devi Officine Maccaferri ile birlikte Düzce’de kurulu ve metal sektöründe çelik tel üretimi fabrikada patron oyunu mahkeme kararıyla bozulmuştu.

 ‘GREVİ YASAKLAMAYI DÜŞÜNÜYORSANIZ SONUÇ ALAMAZSINIZ’

Tekno patronunun işçilerin grev hakkına müdahalesinin boşa çıkarılmasının ardından, Tekno Maccaferri işçileri; Düzce’deki fabrikanın önünde grev pankartını asarak, grevi başlattı. İşçiler sık sık “Yaşasın onurlu mücadelemiz” sloganları attı.

Fabrika önünde konuşan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, “Belki evde mali anlamda sıkıntı yaşayacağımız ama onurlu bir mücadele sürdüreceğimiz bir sürece girmiş durumdayız. Ne zamana biteceğini kimse kestiremez. Bu akşam da bitebilir, 1 sene de sürebilir. Dönüşü işverenin önündedir. İşverenler grev yasaklarına güvenerek dalga geçme pozisyonlarına girmişlerdir ama karşılıklarını da görmüşlerdir. Hükümete güvenip insanları greve sürükleme düşünceniz varsa oradan bir sonuç alamazsınız. Hükümet bu grevi yasaklarsa bilin ki burada huzuru ve güveni bulamazsınız” dedi.

Etiketler: tekno maccaferri , grev , işçi
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri