Teknik Yapı’nın Yeni Yıl Hediyesi

Teknik Yapı; Evora İstanbul, Metropark ve Deluxia Dragos projelerinde yer alan daireler için üç büyük avantajdan oluşan seçenekler sunuyor. Kampanya kapsamında daire almak isteyenler, peşinatı daire tesliminde, kredi taksitlerini de 1 yıl sonra ödemeye başlayacak. Alternatif isteyenler ise yüzde 10 indirimden faydalanacak.



Teknik Yapı’dan yeni yıl hediyesi 3 büyük avantaj ile geliyor. İstanbul’un en büyük konut projesi, Anadolu yakasında yükselen yeni bir şehir EVORA İSTANBUL, Teknik Yapı’nın Avrupa Yakası’na taşıdığı konfor ve kalitenin simgesi METROPARK ve konfor ve kalitenin premium hayata dönüştüğü DELUXIA DRAGOS’a yeni yılın ilk talih kuşu kondu.



Teknik Yapı, bütçeleri rahatlatan ödeme planı ve şartları yeni yıla yeni bir ev ile girmeyi kolaylaştırıyor. Evora İstanbul’dan daire almak isteyenler; PEŞİNATI DAİRE TESLİMİNE ve kredi TAKSİTLERİNİ İSE BİR YIL SONRAYA öteleyebilecek. Vade avantajı dışında fiyat fırsatı arayanlara ise YÜZDE 10 İNDİRİM olanağı sunulacak. Kampanya kapsamında Teknik Yapı Metropark’tan daire almak isteyenlere ise kredi TAKSİTLERİNE BİR YIL SONRA ÖTELEME veya YÜZDE 10 İNDİRİM sağlanacak. Deluxia Dragos projesinde ise YÜZDE 10 İNDİRİM seçeneği olacak.



Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, başlayan yeni kampanya ile hem oturum hem de yatırım amaçlı daire almak isteyenlerin finansal yükünü azaltmayı amaçladıklarını ifade etti. Kampanyadaki ödeme kolaylıklarına daha geniş bir perspektif kazandırmak için ödeme planının çok rahat olmasına dikkat edildiğine değinen Umut Durbakayım, kolay ödeme şartları çerçevesinde peşinatın daire tesliminde alınacağını, kredi taksitlerinin ise anlaşmaları bankalar çerçevesinde bir yıl sonraya ertelendiğini aktardı. Durbakayım, fiyat avantajı çerçevesinde ise daire fiyatlarında yüzde 10 indirim yapılarak kampanyaya alternatif getirildiğini açıkladı.



3 Büyük Proje, 3 Büyük Avantaj

Ödeme kolaylığı sağlayan yılın son kampanyasını değerlendiren Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, her projenin kendine özgü cazibesi ile ön plana çıktığını belirtti. Projeleri ve projelere özel kampanya detaylarını aktaran Umut Durbakayım;

“Kara, hava, deniz ve demir yollarının kesişme noktasında yer alan Evora İstanbul’da hayal edilen yaşama dair ne varsa yer alıyor. Teslimleri Temmuz 2014’de başlayacak olan Evora İstanbul’da teslimde peşinat, taksitlerde 1 yıl öteleme veya yüzde 10 indirim fırsatı sunuyoruz.”

Ev-ofis tanımını premium hayata dönüştüren ve yaşamın yeni yıl ile birlikte başlayacağı Deluxia Dragos projesinde kalan son 39 daire için yüzde 10 indirimli fiyat avantajı olacağını söyleyen Umut Durbakayım “Yapımına yeni başladığımız Teknik Yapı Metropark projesinin önünde biraz daha yol var. Bu nedenle dönüşüm yaşayan Halkalı’da ev huzurunun ofis konforuyla bütünleştiği yeni bir yaşam merkezi Teknik Yapı Metropark projemizde ise sadece taksitleri bir yıl öteleme veya yüzde 10 indirim avantajı olacak” açıklamasını yaptı.



“Kendi Borcunu Ödeyen Daire”

Teknik Yapı, geleceğin yeni yerleşim bölgesi Tuzla’da yaklaşık 20 bin bireyden oluşan yani bir şehrin inşaatının sonuna yaklaşıyor. Toplam 5.073 bağımsız bölümden oluşan bu şehrin 3.423 dairesi sahiplerini buldu. Teknik Yapı geriye kalan 1.550 dairenin 500’ü için ödeme kolaylığı sağlayan ve aile bütçesine finansal çözüm üreten bir kampanya hazırladı. Buna göre; bir ay sürecek kampanya dahilinde daire almak isteyenler, öncelikle yüzde 25 peşinat yükünden muaf olacaklar. Ayrıca kullanacakları anlaşmalı banka kredilerinin taksitlerini bir yıl sonra ödemeye başlayacak. Evora İstanbul projesinin Temmuz 2014’te teslim edilmeye başlanacağı göz önüne alındığında; kirada oturup daire sahibi olmak isteyenler bir yandan kira ödeyip diğer yandan da yeni bir dairenin taksitlerini ödeme derdinden kurtulacak. Bu şanslı aileler, yeni dairelerinde oturduktan sonra kira öder gibi konut kredi taksitlerini ödeyebilecek. Yatırım amaçlı alanlar ise dairelerinden elde edecekleri kira geliri ile konut kredi taksitlerini rahatlıkla ödeyecek. Kampanyadan yararlanmak isteyenler sözleşme esnasında sembolik olarak daire fiyatının yüzde 2’sini ödeyecek.



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