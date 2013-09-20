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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Advertorial>Teknik Yapı Metropark’ta EV’lenme zamanı

Teknik Yapı Metropark’ta EV’lenme zamanı

20.09.2013 - 16:51 | Son Güncelleme:

Teknik Yapı Metropark’ta başlayan “kim demiş; iki bayram arası ev’lenilmez diye…” kampanyasında 36 ay vadeye 0 (sıfır) konut finansman oranı sunuluyor.

Teknik Yapı’nın Halkalı’da inşaatına başladığı Metropark projesinde bayram fırsatı. Son aylarda yükselen konut finansman oranlarına inat Teknik Yapı Metropark’ta başlayan “Kim Demiş; İki Bayram Arası Evlenilmez diye…” başlıklı bayram kampanyası ile 36 ay vadedeki faizler sıfırlandı.

Kampanya dahilinde birden fazla avantajın kapısını açan Teknik Yapı, peşinatı düşük tutmak isteyenleri de unutmadı. Halkalı’daki en avantajlı projelerden biri olan Teknik Yapı Metropark’tan daire sahibi olmak isteyenler için değişen peşinat tutarına göre 24 ve 12 ay vadede de sıfır konut finansman olanağı sunan seçenekler sunuluyor.

Üç ayrı seçenekte sıfır finansman oranı
“Kim Demiş; İki Bayram Arası Evlenilmez diye…” kampanyasında yüzde peşinat ödeyenler anlaşmalı bankalardan kullanacağı 36 vadeli kredilerde sıfır konut finansman oranından faydalanacak. Daire fiyatının yüzde 35’ni peşinat olarak ödeyenler için sıfır konut finansman avantajı 24 ay olarak belirlendi. Yüzde 25 peşinatla Metropark’tan daire sahibi olmak isteyenlerin sıfır konut finansman oranının vadesi ise 12 ay. Kampanyada ayrıca yüzde 5 peşinat ve yüzde 0.77’den başlayan konut finansman oran seçeneği de yer alıyor.

‘Artan finansman oranlarına inat…’
Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, son aylarda artan finansman oranlarının konut alımlarındaki olumsuz yansımalarını ortadan kaldırmak için böyle bir kampanya düzenlendiğini açıkladı. Teknik Yapı Metropark projesinin yüzde 60’ının satışa çıkılan ilk üç ayda satıldığını hatırlatan Umut Durbakayım, “Çok cazip fiyatla Teknik Yapı’dan daire almak isteyenlerin talebi, finansman oranlarının yükselmeye geçmesiyle birlikte bekleyişe geçti. Teknik Yapı olarak beklenmeyen bu durumu ortadan kaldırmak için müşteri üzerine binen finansman yükünü almaya karar verdik ve 36, 24, 12 vadeli seçeneklerdeki finansman yükünü sıfırladık” açıklamasını yaptı.

Satış başarısının arkasında rekabetçi fiyat var
Teknik Yapı’nın yakaladığı başarı, uyguladığı başarılı satış stratejisinden kaynaklandı. Fiyat rekabetini konut finansman oranı, peşinat ve vadeye de yansıtan Teknik Yapı, yüzde 5 peşinat ve sıfır konut finansmanı avantajıyla güçlü bir albeni yarattı.

Umut Durbakayım yaklaşık 350 milyon liralık ciro büyüklüğüne sahip Teknik Yapı Metropark’ın, refah bir gelecek arzu edenler için hem yaşam, hem de yatırım amaçlı bir proje olarak tasarlandığını açıkladı.

Teknik Yapı Metropark’ın konut, rezidans, homeofis ve ticari ünitelerden oluşan karma bir proje olacağını belirten Umut Durbakayım “Bugüne kadar proje yaptığımız her bölgedeki ilk marka olduk. Simdi ise kentsel dönüşümün yoğun olduğu bir bölgeye geldik. Burada da yatırım amaçlı daire almak isteyen müşterilerimizin prim beklentilerini karşılayan rekabetçi fiyatlarla satışa çıktık. Halkalı'ya rekabet etmek için geldik” açıklamasında bulundu.

Yaşamın tadını çıkarmak lazım
Projede, satın alma gücünü artıran ve kullanma maliyetini azaltan optimum sosyal alana yer verildi. Teknik Yapı Metropark projesi, gerek işletim maliyeti açısından gerekse mevcut alanların daha etkin kullanılabilmesi açısından sosyal tesislerinde fazla abartıya kaçmıyor. Bu kapsamda projede fitness center, Türk hamamı, sauna, buhar odası, masaj odaları, yetişkin ve çocuk yüzme havuzları, yarım saha basketbol sahası, çocuk parkları, yürüyüş ve koşu parkuru yer alacak.

Dairelerdeki ferahlığı artıracak bir diğer unsur ise giydirme cephelerdeki renkli camlar olacak. Güneşten maksimum fayda sağlayacak olan camlardan en az bir tanesi dışa açılacak.

Yaklaşık 1.450 adet kapasiteli kapalı otoparklar da ve sosyal tesis içerisinde engelli rampaları, ‘Engelsiz Yaşam’a olanak tanıyacak. Bina içi ve dışının güvenliğinde görev yapacak olan Teknik Güvenlik, özellikle binalara girişler şifreli kapılardan yapılmasını sağlayacak.

TEKNİK YAPI METROPARK GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

DAİRE TİPİ

MİN. - MAX. BRÜT M2

MİN. SATIŞ FİYATI

1+1

53,60 m2 - 89,60 m2

173.500 TL

2+1

97,10 m2 - 121,52 m2

270.100 TL

3+1

133,76 m2 - 152,93 m2

364.100 TL

4+1

164,48 m2

580.000 TL

Ayrıntılı bilgi için Metropark adresini ziyaret edebilirsiniz.

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