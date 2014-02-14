Teknik Yapı’dan Vade ve Fiyat Avantajı

Teknik Yapı; Evora İstanbul projesinde yer alan daireler için üç büyük avantajdan oluşan seçenekler sunuyor. Kampanya kapsamında daire almak isteyenler, peşinatı daire tesliminde, kredi taksitlerini de 1 yıl sonra ödemeye başlayacak. Alternatif isteyenler ise yüzde 10 indirimden faydalanacak.
Teknik Yapı’dan yeni yıl hediyesi 3 büyük avantaj ile geliyor. İstanbul’un en büyük konut projesi, Anadolu yakasında yükselen yeni bir şehir EVORA İSTANBUL’a talih kuşu kondu.
Teknik Yapı, bütçeleri rahatlatan ödeme planı ve şartları yeni yıla yeni bir ev ile girmeyi kolaylaştırıyor. Evora İstanbul ve Deluxia Dragos’tan daire almak isteyenler; PEŞİNATI DAİRE TESLİMİNE ve kredi TAKSİTLERİNİ İSE BİR YIL SONRAYA öteleyebilecek. Vade avantajı dışında fiyat fırsatı arayanlara ise YÜZDE 10 İNDİRİM olanağı sunulacak. Kampanya kapsamında Teknik Yapı Metropark’tan daire almak isteyenlere ise kredi TAKSİTLERİNE BİR YIL SONRA ÖTELEME veya YÜZDE 10 İNDİRİM sağlanacak.
Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, başlayan yeni kampanya ile hem oturum hem de yatırım amaçlı daire almak isteyenlerin finansal yükünü azaltmayı amaçladıklarını ifade etti. Kampanyadaki ödeme kolaylıklarına daha geniş bir perspektif kazandırmak için ödeme planının çok rahat olmasına dikkat edildiğine değinen Umut Durbakayım, kolay ödeme şartları çerçevesinde peşinatın daire tesliminde alınacağını, kredi taksitlerinin ise anlaşmaları bankalar çerçevesinde bir yıl sonraya ertelendiğini aktardı. Durbakayım, fiyat avantajı çerçevesinde ise daire fiyatlarında yüzde 10 indirim yapılarak kampanyaya alternatif getirildiğini açıkladı.
EVORA İstanbul’dan 3 Büyük Avantaj
Ödeme kolaylığı sağlayan yılın son kampanyasını değerlendiren Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, her projenin kendine özgü cazibesi ile ön plana çıktığını belirtti.
Projeleri ve projelere özel kampanya detaylarını aktaran Umut Durbakayım;
“Kara, hava, deniz ve demir yollarının kesişme noktasında yer alan Evora İstanbul’da hayal edilen yaşama dair ne varsa yer alıyor. Teslimleri Temmuz 2014’de başlayacak olan Evora İstanbul’da teslimde peşinat, taksitlerde 1 yıl öteleme veya yüzde 10 indirim fırsatı sunuyoruz.”
Detaylı bilgi için tıklayın.
Bu bir ilandır.