Teknik Yapı Artan Faizlere Meydan Okuyor

Uluslararası para piyasalarındaki dalgalanma, döviz kurlarındaki artış ve erken seçim nedeniyle tekrar artmaya başlayan faiz oranlarının konut alıcılarını endişelendirdiğini belirten Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, Teknik Yapı’nın bu belirsiz dönemde net adım atmaya karar verdiğini söyledi. Bu kapsamda bir aylık süre için hazırlanan kampanyanın kurban bayramı sonuna kadar uzatıldığına açıklayan Umut Durbakayım “yüzde 1,10 seviyelerine kadar çıkan konut kredi oranlarına karşı müşterilerimizi destekleme kararı aldık. Hazırladığımız kampanya kapsamında anlaşmalı bankalardan kredi kullanacak olan müşterilerimiz için vadesine göre bu oranı yüzde 0,25’e kadar indirdik ve bu oranı bayram sonuna kadar sabit tutacağız” açıklamasını yaptı.



Üçü bir arada fırsat paketi

Teknik Yapı, Evora İstanbul, Metropark ve Concord İstanbul projelerinde yer alan daireler için “düşük faiz”, “peşinat öteleme” ve “indirim” fırsatlarından oluşan üçlü bir avantaj kampanyasını buzdolabı ve klima hediye ederek daha da cazip hale getirdi.



Teknik Yapı, %75 oranındaki yasal konut kredisindeki faiz oranlarını, tüm projelerinde vadeye bağlı olarak yüzde 0,25’e kadar indirdi. Kampanya kapsamında % 25 oranındaki peşinatın %10’u sözleşme aşamasında, % 15’i ise bir yıl sonra ödenecek. Ayrıca alternatif ödeme planı isteyenler için; tüm projelerde peşin ödemelerde veya en az %25 peşinat verip %75 banka baz faiz oranları ile kredi kullanmak isteyenlere de % 12 İNDİRİM yapılacak. Kampanyaya eklenen yaz fırsatı ile birlikte daire alan herkese buzdolabı ve klima de hediye edilecek.



"Kampanyanın ön önemli ayağını oluşturan “DÜŞÜK FAİZ” fırsatında, konut kredisi kanunu gereği maksimum daire fiyatının yüzde 75’i için kullanılan banka kredisindeki faiz oranlarına 36 ay, 48 ay ve 60 aya özel olarak Teknik Yapı desteği geldi. Anlaşmalı bankalardan kredi kullanmak isteyen müşteriler 60 ay için % 0.39, 48 ay vadede % 0.25 ve 36 ay vadede % 0 konut kredi faiz oranı ödeyecek. Vadeyi 60 aydan 120 aya kadar daha uzun dönemli seçmek isteyenlere ise yüzde 0,73 oranında kredi avantajı sunulacak.



Ödemeyi daha cazip hale getiren Teknik Yapı, bu fırsatlara ek olarak “PEŞİNAT ERTELEME” kararını aynı seçenek içine dahil etti. Buna göre daire fiyatının % 75’ini anlaşmalı bankalardan kullananlar, yine konut kredisi kanunu gereği ödenmesi zorunlu olan % 25 oranındaki peşinatın sadece % 10’unu sözleşme sırasında geriye kalan % 15’ini ise sözleşme tarihinden bir yıl sonra ödeyebilecek.



Kampanyanın alternatif fırsatını ise “İNDİRİM” oluşturuyor. Teknik Yapı’nın üç güzide projesinden herhangi birinden daire almak ve peşin ödemek isteyenlere veya %25 peşinatı hemen ödeyip, "baz faiz oranlarıyla" % 75'ini kredi kullanmak isteyenlere % 12 indirim uygulanacak.



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