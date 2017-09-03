Tekneler limanlara demir attı

TURİZM son yıllarda Türkiye’de en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Turizmde geçen yıl yaşanan sert düşüş sonrasında otellerin boş kalması ve eriyen gelirler gündemin ilk maddeleri arasında yer bulurken, bu yıl Rusların geri dönüşü ile birlikte Akdeniz kıyılarındaki oteller nefes almaya başladı. Ancak turizmin farklı kollarında toparlanma olmadığı gibi, geriye gidişin devam ettiği söylenebilir. Özellikle Avrupa ülkelerinden gelen turistle beslenen tekne ve yat kiralama sektörü, geçen sezonun bile gerisinde kaldı. 1 haftalık tekne kiraları da 9 bin Euro’dan 4 bin 500 Euro’ya kadar düştü.

GELMEK İSTEMİYORLAR

Geçen yılın 15 Temmuz’a kadar rezervasyonların gayet iyi olduğunu ancak sonrasında bıçak gibi kesildiğini söyleyen Bodex Travel Yachting Agencey’nin Direktörü Gül Gözütok, “Ülkemizde yaşanan kötü olaylardan sonra tekneler biraz daha güvenli görülüyordu. Otellerden teknelere kayanlar olmuştu. Ancak bu da etkisini kaybetti. 15 Temmuz sonrasında birçok rezervasyon iptal edilmiş, paraları geri ödemiştik. Bu sene de geçen sene yapılan rezervasyonun yüzde 30’undayız. Hep Avrupa pazarından gelirdi müşteri. Sigorta şirketleri Türkiye’ye gelecek yabancı turistlerin sigorta primlerini bile iki katına çıkardı. Bu durumda insanlar Türkiye’ye gelmek istemiyor” dedi.

SON HAFTA İPTAL HAKKI

Fethiye ve çevresinde hizmet veren Alaturka Yachting’in sahibi Murat Danışan da işlerin kötü gitmesinden şikayetçi. Normal şartlar altında 20 tekne ile çalıştıklarını ancak bu yıl 3 tekneyi geçemediklerini dile getiren Danışan, sözlerini şöyle sürdürdü: “3 tekneyi da tam kapasite çalıştırmayı başaramadık. Uzun bayram döneminde dahi teknelerimiz limanlarda bekledi. Tekneyi 1 haftalığına 9 bin Euro’ya kiralıyorduk. Şimdi 4 bin 500 Euro’ya kadar düştü. Biz daha çok ABD, Yeni Zelanda ve Avustralya gibi ülkelerden turist getiriyorduk. Ancak şimdi gelmek istemiyorlar. 1.5 senedir ülke ülke geziyoruz. Türkiye’nin haberlerde anlatıldığı gibi olmadığını söylüyoruz. Yıllardır çalıştığımız için rica üzerine gelenler oluyor. Önceden 1 yıllık kontratlar yapıyorduk. Şimdi ise bunu yapamıyoruz. Son haftaya kadar iptal hakkı tanıyoruz. Başka türlü kabul etmiyorlar.”

ÖDEMELER VE TAHSİLATLAR SIKINTIDA

BİR haftalık tekne kirasının teknenin özelliklerine göre değişiklik gösterdiğini kaydeden Gül Gözütok, “Yerli turist tekne tatiline pek fazla ilgi göstermiyor. Ancak yerli turist de önceki yıllara yine de artış var. Geçen yıl günlüğü 4-5 bin Euro’ya kiralanan tekneler, şimdi 1500-2000 Euro’ya ancak kiralanıyor. Personelin yatmasındansa, limana para ödemektense ucuz da olsa tekneler kiralanıyor. Sezonun bitiminde acı tablo daha net belli olacak. Müşteri kaybetmeyelim endişesi ile hareket ediyoruz. Tahsilatlar, ödemeler sıkıntıda” diye konuştu.

İFLASTAN KORKUYORLAR

PAZARLARINI kaybetmemek için tavizler verdiklerini dile getiren Murat Danışan, “Darbe girişimi sonrasında 100 binlerce dolarlık kontratları iptal ettik. Paraları iade ettik. Karşı tarafla ilişkileri bozmamak için bunu yaptık. Birçok şirket ise buna dayanamadı. İflas edenler oldu. Biz de personel maaşlarını ödeyebilmek için arabalarımız bile sattık. Yabancı şirketler ve müşterilerimiz de bu durumu bildiği için uzun süreli sözleşme yapmak istemiyor. İflasları yüksek olasılık görüyorlar” dedi.