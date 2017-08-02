'Teknede ihanet' sonrası şok açıklama: Öpüştüğüm kadını hatırlamıyorum

Bu kadının Murat Başoğlu’na ait spor salonunda fitness hocası olan yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı (35) olduğu söylendi. Murat Başoğlu şu ifadelere yer verdi: O kadın yeğenim Burcu değil, birileri benzetmiş. ayrıca Burcu evli. Ben abime ne diyeceğim şimdi? O kadınla teknede yaşadığımız 2 saatlik bir şeydi. Öpüştüğüm o kadını tanımıyorum. Adını bile hatırlamıyorum. Büyük hata yaptım. Bedelini ödüyorum. Eşim Hande yanımda.

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Sunucu, 24 Mart 2016’da Nişantaşı’nda bir kafede Burcu adlı bir genç kızla görüntülenmiş, “Magazin basını öz yeğenimi, sevgilim gibi gösterdi. Ayıptır. Evliyim, çok mutluyum” diye çıkışmıştı. Posta

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