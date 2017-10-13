Tekmeci saldırganın avukatından küstah savunma

Çakıroğlu'nun avukatı Şemsi Dak tarafından davanın görüldüğü Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde, Çakıroğlu'nun belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi'yi darp ettiği gerekçesiyle 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldığı hatırlatıldı. Dilekçede, Çakıroğlu'nun adil yargılanma hakkının ihlal edildiği ve savunma hakkının kısıtlandığı belirtilerek, bu kapsamda istinaf kanun yoluna başvurulduğu belirtildi.



SKANDAL İFADELER

Habertürk gazetesinin haberine göre, Avukat Dak, 'genç kadının mini etekle otobüse binip ikili koltuğu kaplayacak şekilde eteği kısa olduğu halde yayılarak oturduğunu' öne sürdü. Terzi'nin, 'müstehcen görüntü verdiği, bu durumun da erkeklerin dikkatini çekmesine neden olduğu' şeklinde skandal bir tespite yer verilen dilekçede, "Müvekkilime Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından bipolar teşhisi konulmuştur. Mağdur Ayşegül Terzi'nin mağduriyeti giderilirken akıl hastası olan ve hukuken korunmaya layık olan müvekkilimin hakkına girilmiştir. Bu sebeple yerel mahkemece kararın bozulması gerekmektedir" denildi.

Dilekçede, meselenin hukuksal ve bilimsel yönlerinin gözardı edilerek "şortlu kadına tekme" şeklinde topluma servis edilmesinin adli makamları vahim hatalara düşürdüğü savunularak, mevcut hukuk kuralları gereği akıl hastalarının tutuklanamayacağı ve herhangi bir suçtan mahkum edilemeyeceği aktarıldı.



AVUKAT: 'İNDİRİM UYGULANMALIYDI'

Abdullah Çakıroğlu'nun takdiri indirim hükümleri uygulanmayarak 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldığı dile getirilen dilekçede, sanığın yargılama sırasında mahkemenin emir ve talimatlarına uyduğu, mahkemeye karşı hiçbir saygısızlık yapmadığı, bu nedenle ceza verilirken takdiri indirim nedenlerinin uygulanması gerektiği savunuldu.

Dilekçede, sanık hakkında ceza ehliyetinin bulunup bulunmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'ndan rapor alınması, ortaya çıkacak sonuca göre de yerel mahkemenin kararının kaldırılarak, yeniden karar verilmesi talep edildi.