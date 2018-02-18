Burası bir okul! Tekme tokat saldırdı, yetmedi yere yatırıp boğuştu...

Banaz Cumhuriyet Ortaokulu’nda geçtiğimiz günlerde, okul öğrencilerinden G.E.K., okul arkadaşlarından birine lakabı ile hitap edince okul öğretmeni M.A. tarafından dövüldü.

Çocuğunun sınıfta da dövüldüğünü öne süren aile durumu güvenlik güçlerine bildirip cumhuriyet savcılığına ve Banaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikâyet dilekçesi verdi. Hastaneye kaldırılan öğrencinin vücudunun değişik yerlerinde dayak izlerine rastlanırken, rapor doğrultusunda olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet savcılığının talimatı üzerine incelemeye alınan okulun güvenlik kamerası kayıtlarında, okulun bahçesinde bulunan öğrenciler bahçede koşuşurken, bahçenin kenarında bulunan bir öğrencinin yanına gelen ve okul öğretmenlerinden M.A. olduğu belirtilen bir kişi öğrenciye tekme tokat saldırıyor. Yere yıktığı öğrenci ile boğuşan şahsı çevredekiler ayırmaya çalışıyor.

Cumhuriyet savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.