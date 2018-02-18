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    Burası bir okul! Tekme tokat saldırdı, yetmedi yere yatırıp boğuştu...

    Hürriyet Haber
    18.02.2018 - 16:33 | Son Güncelleme:

    Uşak’ın Banaz ilçesinde öğretmen okul bahçesinde bir öğrenciye tekme tokat saldırdı. Okulun güvenlik kameralarına yansıyan olayda yere yıktığı öğrenci ile boğuşan öğretmeni çevredekilerin ayırmaya çalıştığı görüldü. Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Banaz Cumhuriyet Ortaokulu’nda geçtiğimiz günlerde, okul öğrencilerinden G.E.K., okul arkadaşlarından birine lakabı ile hitap edince okul öğretmeni M.A. tarafından dövüldü.

    Çocuğunun sınıfta da dövüldüğünü öne süren aile durumu güvenlik güçlerine bildirip cumhuriyet savcılığına ve Banaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikâyet dilekçesi verdi. Hastaneye kaldırılan öğrencinin vücudunun değişik yerlerinde dayak izlerine rastlanırken, rapor doğrultusunda olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Cumhuriyet savcılığının talimatı üzerine incelemeye alınan okulun güvenlik kamerası kayıtlarında, okulun bahçesinde bulunan öğrenciler bahçede koşuşurken, bahçenin kenarında bulunan bir öğrencinin yanına gelen ve okul öğretmenlerinden M.A. olduğu belirtilen bir kişi öğrenciye tekme tokat saldırıyor. Yere yıktığı öğrenci ile boğuşan şahsı çevredekiler ayırmaya çalışıyor.

    Cumhuriyet savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

    Etiketler: öğretmen dayağı , öğretmen şiddeti , okulda darp , uşak , son dakika
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