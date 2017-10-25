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    Tekirdağ'da askeri araç sele kapıldı! 1 asker kayıp

    DHA
    25.10.2017 - 14:13 | Son Güncelleme:

    TEKİRDAĞ’ın Saray İlçesi’nde aşırı yağmur yağışı nedeniyle mahsur kalanları kurtarmaya giden askerleri taşıyan araç, köprüden geçerken kontrolden çıkıp devrildi. Kazada sel sularına kapılan 1 asker kayboldu, 4 asker yaralandı. Kayıp askeri arama çalışması başlatıldı.

    Saray’da bugün öğleden sonra etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. İlçede bazı cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, Kiremithane Mevkii’nde bazı kişiler evlerinde mahsur kaldı.

    Mahsur kalan kişileri kurtarmak için bölgeye giden askerleri taşıyan araç, köprüden geçerken kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1 asker sel sularına kapılarak kaybolurken, 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Sel sularında kaybolan askeri bulmak için bölgeye Tekirdağ’dan AFAD ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Çalışmalar sürüyor.



    Tekirdağda askeri araç sele kapıldı 1 asker kayıp
    Tekirdağda askeri araç sele kapıldı 1 asker kayıp

    Etiketler: şiddetli yağış , zırhlı araç
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