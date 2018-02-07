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    Tekirdağ’da oda müziği festivali

    Hürriyet Haber
    07.02.2018 - 22:48 | Son Güncelleme:

    TEKİRDAĞ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Bisanthe Oda Müziği Festivali, 11-18 Şubat tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

    Festivalde, bu yıl aralarında Arkas Trio gibi yurtdışında da ün kazanmış 8 ayrı oda müziği grubu sahne alacak. Festival, 11 Şubat’ta Golden Horn Brass açılış konseriyle başlayacak. BEGOA Ensemble, Yunus Emre Nefesli Beşlisi, Nemeth Quartet, Bosphorus Trio, Boğaziçi Quartet ve Tuluğ Tırpan, Arkas Trio’nun sahne alacağı 3. Bisanthe Oda Müziği Festivali 18 Şubat’ta Bisanthe Quartet konseriyle sona erecek. Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenecek konserler saat 20.00’de başlayacak ve ücretsiz olarak izlenebilecek.

    Etiketler: gazetehaberleri , TEKİRDAĞ , festival
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