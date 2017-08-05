Tekirdağ’da 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar

Tekirdağ’da 13 yaşındaki kız çocuğu, ailesine komşuları olan Göksel E.’nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, Tekirdağ Devlet Hastanesi’nde taşeron firmanın özel güvenlik müdürü olarak görev yapan Göksel E.’yi işyerindegözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardındanadliyeye sevk edilen Göksel E., savcılıktasuçlamaları kabul etmeyerek, kendisine iftira atıldığınısöyledi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Göksel E., küçük yaştaki çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Göksel E.’nin, daha önce kentte eski bir milletvekilinin danışmanlığını yaptığı öğrenildi.