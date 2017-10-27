Tekirdağ şehidine veda

Şehidin cenazesi dün öğlen Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi’ne getirildi. Törene şehidin babası İbrahim Hakkı, annesi Tacide, ağabeyi Fehminur, kız kardeşleri Sedanur ve Tuğbanur Parhan ile diğer yakınlarının yanı sıra Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile AK Parti ve CHP İzmir milletvekilleri de katıldı.



Şehidin dayısı Ömer Kılıç, bakanlık yetkililerinin kendilerine, yeğenlerinin sıfırın altında 6 derecede donma sonucu öldüğünü, ancak otopsiyle kesin sonucun 3 ay sonra çıkacağını bildirdiklerini söyledi. Cenaze namazının ardından şehit, Kadifekale Hava Şehitliği’nde toprağa verildi.



