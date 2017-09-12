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Tekfen Vakfı'nın bursu için başvurular başladı

Hürriyet Haber
12.09.2017 - 10:09 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 10:22

Tekfen Vakfı, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı üniversite öğrencilerine karşılıksız olarak burs veriyor. Bu yıl 11 Eylül’de başlayan Tekfen Vakfı burs başvuruları www.tekfenburs.org adresinden 24 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan gençlerin eğitimini desteklemeyi hedefleyen Tekfen Vakfı’na burs başvuruları 11 Eylül’de başladı. Tekfen Vakfı burs programı kapsamında bu yıl da Türkiye'de öğrenim gören ve maddi desteğe ihtiyaç duyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 500 öğrenciye burs verilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 24 EYLÜL 

Bugüne kadar 2 bin 500’e yakın öğrencinin mezuniyetine ve onların iş hayatına atılmasına destek olan Tekfen Vakfı’nın burs programından yararlanmak isteyen öğrencilerin www.tekfenburs.org adresi üzerinden, başvurularını 24 Eylül’e kadar tamamlamaları gerekiyor.

Tekfen Vakfı, burs programıyla gençlerin eğitim sürelerinin tamamı boyunca onlara destek olmayı hedefliyor. Bu nedenle burs başvuruları arasında okuduğu akademik birimi yeni kazanan adaylara öncelik tanınıyor. Burs programına kabul edilen öğrenciler eş zamanlı olarak okullarından, resmi (bursiyer Kredi Yurtlar Kurumu’nun geri ödemeli kredisinden faydalanabilir, bursundan faydalanamazlar), özel kurum -kuruluş ya da sivil toplum kuruluşlarından (STK) burs alamıyor.

Kriterleri arasında bölüm kısıtlaması olmayan Tekfen Vakfı bursundan faydalanmak isteyen öğrencilerin, velileri arasında en yüksek gelir sahibi kişinin yıllık brüt gelirinin 63 bin 880 TL ve altında olması şartı aranıyor.

Ayrıca bursiyerlere Tekfen Grup Şirketleri’nde staj imkânı da sunuluyor. Bu kapsamda grup şirketlerine stajyer alımlarında Tekfen Vakfı bursiyerlerine öncelik veriliyor.

Tekfen Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, 12 Nisan 1999 tarihinde kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olarak kuruldu.

 

Etiketler: Tekfen Vakfı , sivil toplum kuruluşları , Tekfen Grup Şirketleri
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