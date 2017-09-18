Tekerlekli doktor

Önce Superb hibrit modelini satışa sunacak Skoda, ardından 2020 yılında tamamen elektrikli modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Avrupa’da ilk kez Frankfurt’ta sergilenen SUV/coupe tarzındaki Vision E, Skoda’nın yeni nesil elektrikli modelini temsil ediyor. Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Tolga Senyücel, “Skoda markasında geleceğin teknolojilerini günümüz modellerinde de görmeye başlayacağız. Üç yıl gibi kısa bir süre sonra Frankfurt’ta sergilediğimiz Vision E modelini yollarda göreceğiz. Zaten geniş olan Skoda model yelpazesine yakın zaman içerisinde hibrit motorlu ve tamamen elektrikli araçların katılmasıyla iddiamızı daha da artıracağız“ dedi. Otonom teknolojilerine ve şık bir tasarıma sahip olan Vision E konsepti, 500 km’ye kadar menzil sunuyor. Maksimum hızı 180 km/s olan Vision E, iki elektrikli motoruyla birlikte dört çeker sürüşe sahip. Önde ve arkada yer alan elektrikli motorlar, daha yüksek denge sağlıyor. Sistemin toplam gücü ise 306 HP. Araçta, gösterge paneli ve orta konsolda bulunan dokunmatik ekrana ek olarak diğer yolculara da kendilerine ait birer ekran düşünülmüş. Bununla birlikte araçtaki kameralar, sürücünün hareketlerini ‘Eye Tracking’ adı verilen ve göz kontrolü sağlayan sistem yardımıyla sürekli denetleyerek, sağlığı ve tepkilerinin yerinde olup olmadığını saptıyor. “Sürücü Uyarı Sistemi” yorgunluk saptadığını sürücüyü uyarıyor. VISION E, aynı zamanda dijital doktor fonksiyonuna sahip. Araç, sürücünün kalbinin yavaşladığını fark ederse, sağlık problemleri yaşadığını anlayarak otomatik olarak aracı durdurabiliyor.