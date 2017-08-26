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    Tek yürek bağırdılar: Korkmuyoruz

    AA
    26 Ağustos 2017 - 21:21Son Güncelleme : 26 Ağustos 2017 - 21:28

    İspanya'da 17 Ağustos'ta 5 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısına tepki için binlerce kişi "Korkmuyorum" dedi.

    İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde 17 Ağustos'ta meydana gelen ve 15 kişinin ölümüne, 120'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan iki terör saldırısına tepki için Barselona'nın Gracia Caddesi'nde toplanan binlerce kişi, Katalanca "No tinc por" (Korkmuyorum) yazılı pankartın arkasında yürüdü.
    Barselona'daki terör saldırılarının bir gün sonrasında Katalonya Meydanı'nda yapılan saygı duruşunda halkın kendiliğinden başlattığı "Korkmuyorum" şeklindeki bağırışı, bugünkü gösterinin sloganı oldu.

    Yürüyüş kortejinin başını, Barselona'daki güvenlik, sağlık, itfaiye ile aralarında Müslüman derneklerin de olduğu bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri çekti.
    Katılımcılara 70 bin gülün dağıtıldığı gösteride, "Korkmuyorum", "En iyi cevap barış", "İslamofobiye hayır", "İslam barıştır" yazılı dövizler taşındı. İspanya'da yaşayan çok sayıda Müslüman da gösteriye katılıp, "Müslümanım terörist değil", "İslam barış dinidir" yazılı dövizler taşıyarak teröre karşı tepkilerini ifade etti.

    Katılımın çok yüksek olduğu gösteride, İspanya Kralı 6. Felipe, Başbakan Mariano Rajoy, Meclis ve Senato başkanları, bakanlar, Katalonya özerk yönetimi hükümeti üyeleri ve İspanya'daki diğer özerk yönetimlerin başkanları, tüm siyasi partilerin liderleri, eski İspanya Başbakanları, bazı Belediye Başkanları, diplomatlar ve sanatçılar da hazır bulundu.

    Kral 6. Felipe, İspanya tarihinde halkla birlikte gösteriye katılan ilk Kral olurken, yürüyüşünü, Başbakan Rajoy ve Barselona'da yaşayan Müslüman bir kadınla yaptı.

    Bu arada ayrılıkçı bir grup Katalan gösteri boyunca İspanya Kralı ve İspanya hükümetine tepki gösterdi. İspanya Kralı ve hükümet üyelerini ıslıklayan bir grup ayrılıkçı Katalan, "Dışarı", "İstifa" diye bağırdı.

    Ayrıca Katalonya meydanına asılan afişte aralarında Türkçe'nin de olduğu 17 farklı dilde "Korkmuyorum" diye yazıldı. Barselona Belediyesi tarafından verilen bilgilerde de gösteri için 83 ülkeden 190 medya kuruluşunun akredite edildiği açıklandı.



    Etiketler: Barcelona , Barcelona terör , ispanya , son dakika , haber
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