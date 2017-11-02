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    Tek yumurta ikizleri iPhone X'in Face ID'sini aldatabilir mi?

    Hürriyet Haber
    02.11.2017 - 07:40 | Son Güncelleme:

    Apple'ın fazlasıyla üzerinde durduğu ve iPhone X'leri çok daha kolay ve güvenilir şekilde koruduğunu savunduğu son teknoloji ürünü Face ID, sizi yüzünüze bakarak tanıyor ve şifreyi öyle çözüyor. Peki tek yumurta ikizleri Face ID teknolojisini alt edebilir mi dersiniz?

    Apple'ın iPhone X'lerle birlikte hayatımıza dahil ettiği yeni güvenlik teknolojisi Face ID, şu sıra teknoloji dünyasında ilgi gören konu başlıklarından biri. Haliyle pek çok kişi Face ID'nin gerçekten de Apple'ın dediği gibi yüksek seviyede koruma sağlayıp sağlamadığını merak ediyor. Hal böyle olunca Face ID'nin güvenlik bariyerini aşmak isteyenler sürekli denemeler yapıyor. Bu dalganın son halkası ise tek yumurta ikizlerinin Face ID'yi aldatıp aldatamayacağı sorusu.

    Tek yumurta ikizleri iPhone Xin Face IDsini aldatabilir mi

    Mashable, iPhone X’in kilidini açmak için Face ID’ye önce tek yumurta ikizlerinden birisinin yüzünü tanımlattı. Ardından yüzünü tanımlatmayan diğer kardeşin Face ID’ye yüzünü tanımlatması istendi ve Face ID tanımlama işlemini başarıyla gerçekleştirdi. Daha sonra iPhone X’in Face ID’sine ikizlerden hangisi yüzünü gösterirse göstersin Face ID telefonun kilidini açtı. Bir diğer testte ise bu sefer tek birisinin yüzü iPhone X’e tanımlatıldı. Yüzü tanımlatılmayan diğer kardeş iPhone X’i eline aldığında Face ID aradaki farkı belirleyemedi ve telefonun kilidini açtı.

    Göründüğü gibi Face ID, tek yumurta ikizlerinde pek de işe yaramıyor gibi görünüyor!

    Videoyu izlemek için tıklayın.

    Etiketler: telefon , face id
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