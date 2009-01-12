Tek Tokat, nakavt

Emrah Öner yazıyor

Bunlar bu yazıda yok, zaten maçla ilgili kardan kıştan başka yazılacak birşey de yok.

İstiyorsanız diğer yazarlarda vardır bu bilgiler.

Fakat normal bir Tokatspor’un, sanırım patlıcan ve etten kaynaklanır, bu Fenerbahçe’yi bu şartlarda parçalaması lazımdı. Niye mi? Anlatayım.

Okulda sutopçu bir arkadaş. Her Allah’ın günü antremanı var, okula gelirdi, “Emrah ne olur omuzlara bir masaj yap be anam” derdi. Ben de fena değilmişim masajda, namım duyulmuş, bunun omuzlara bir girerdim, gözleri kapanırdı acı ve rahatlıktan..

Ama normal bir omuz değil adamlardaki. En az 1.5 katı normal bir omuzun. Öyle bir yoğuruyorum ki, ortalama bir insan katlanır kalır orda, bir daha açılamaz origami gibi.

Böyle arada bir masaja devam, bir gün baktık, arkadaşı ile geldi. Demiş ki, “Sınıfta bir çocuk var, inanılmaz masaj yapıyor. Sana da yapsın.”

Çocuğu görmeniz lazım. 3 metreye 3 metre.

Bir omuz var, TEM.

Ense, Palandöken.

Peki dedim...Buna bir girdim. Nasıl yoğuruyorum, nasıl yoğuruyorum..

Adam “bastır be birader, daha sert!” diyor. Bıraktım iki el-iki omuzu, iki elle tek omuza yüklendim, normal bir organ çoktan kopar, çocuk parçala diyor. Herifin suratına ekşime, rahatlık ve acı kontrastı geldi. Çiğ köfte gibi oldu. Öyle yoğurmuşum ki, ellerimi hissetmiyorum. Arada iniltiler çıkıyor ve çocuk dayanamadı:

“Yahu koparacaksın omuzumu birader. Tokat’lı mısın nesin?” dedi gülerek.

Cüzdanı çıkarttım, vurdum kimliği masaya.

Paaatttt!

Tokat, Merkez, Hacı İbrahim Köyü.

Çocuk şok.

Baktım ayağa kalkmış kaçıyor.

Dedim, “Nereye gidiyorsun? Bitmedi daha masaj.”

O aslan gitti yerine kedi geldi, kedi...

“Ağabey, benim acil bir işim çıktı. Görüşürüz sonra.”

Çocuk bir daha bizim oralara gelmedi.