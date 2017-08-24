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    Tek tipte iki renk

    Oya ARMUTÇU/ANKARA
    24 Ağustos 2017 - 00:26Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 00:26

    ADALET Bakanlığı’nca FETÖ sanıklarına tek tip kıyafet çalışmasında sona gelindi. FETÖ sanıklarına badem kurusu, diğer sanıklara ise gri-bej tek tip kıyafet giydirilmesi planlanıyor.

    İlk aşamada işyurtlarında dikilen 70 bin kıyafet cezaevlerine dağıtılacak. Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı yetkilileriyle ceza infaz kurumlarında görevli tekstil atölyesi şefleri ve tekstil mühendislerinin yaptığı çalışma sonrası kıyafet ve renk belirlendi.

    FETÖ’cülerin giyeceği kıyafet, badem kurusu pantolon-gömlek olarak hazırlanıyor. İşyurtlarındaki mahkûmlarca üretilecek badem kurusu rengindeki bu kıyafetler önümüzdeki süreçte FETÖ sanıklarının olduğu cezaevlerine gönderilecek. FETÖ sanıkları mahkemeye bu kıyafetlerle çıkacak. 

    Etiketler: FETÖ , tek tip kıyafet , gazetehaberleri
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