Tek tipte iki renk

İlk aşamada işyurtlarında dikilen 70 bin kıyafet cezaevlerine dağıtılacak. Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı yetkilileriyle ceza infaz kurumlarında görevli tekstil atölyesi şefleri ve tekstil mühendislerinin yaptığı çalışma sonrası kıyafet ve renk belirlendi.



FETÖ’cülerin giyeceği kıyafet, badem kurusu pantolon-gömlek olarak hazırlanıyor. İşyurtlarındaki mahkûmlarca üretilecek badem kurusu rengindeki bu kıyafetler önümüzdeki süreçte FETÖ sanıklarının olduğu cezaevlerine gönderilecek. FETÖ sanıkları mahkemeye bu kıyafetlerle çıkacak.