‘Tek tip’e KHK çıkarılabilir

YASAL ZEMİN ARANIYOR

(FETÖ’cülere Tek tip kıyafet) “Bu konuda Adalet Bakanlığı’nın bir hazırlığı var. Terör suçlarına ayrı, darbe suçlarına ayrı, çıkar amaçlı suç örgütlerine, diğer suçlara ayrı bir şey yaptığınızda o eşitlik ilkesi ile bağdaşmayacağı için orada bir sorun olduğu değerlendiriliyor. Şu anda renkle ilgili Cumhurbaşkanımızın açıklaması oldu. Rengi konusunda bir belirsizlik yok ama kapsamıyla ilgili konuda bir yasal düzenleme ihtiyacı olduğunu ben de düşünüyorum. Muhtemelen önümüzde çıkacak KHK’lardan birine o düzenleme konulabilir. Çünkü ekimde Meclis açıldığı için o zamana kadar zaten yasalaşma imkânı yok.

TURİZME BOMBA ATTI

(CHP Lideri’nin Focus dergisine verdiği demeç) Türk turizmine bir bomba attığı gibi Türk ekonomisine de bir bomba atmaktır bu. Kılıçdaroğlu Türkiye’ye dönük kirli algı operasyonlarına yalancı şahitlik yapmıştır.

Zaman zaman şöyle haberler görüyorsunuz, ‘Bir tweet attı, adam tutuklandı’. Çok büyük algı operasyonu. Türkiye’de tweet attı diye tutuklanan bir Allah’ın kulu var mı, yok. Ama şunu söylemesi lazım, ‘Tweet’inde ne dedi?’ Orada bir şey söylüyor. Onun için adli takibata muhatap kalıyor. Oradan devam ediyor.

ADAY OLACAK

(2019 seçimleri) Kanaatim Kılıçdaroğlu aday olacak. Konuşmalarına baktığımız zaman ‘Ben planladım, ben yaptım, ben yürüdüm’ diyor. Sürekli ‘ben, ben’ konuşuyor. Benim kanaatim kendisi 2019’da adaylık için zemin hazırlıyor. Adalet değil, adaylık devşirme yürüyüşü yaptı.

TÜRKİYE SON DEVLET

(AKP’li Oğan’ın Yeni devlet sözleri) Türkiye, Türk milletinin devlet geleneğinin son temsilcisidir. Türk milletinin kurduğu son devlettir. AK Parti’li bir yetkilinin yapmadığı değerlendirmeyi partinin veya hükümetin görüşü gibi çarpıtma, algı operasyonu.”

CAMİDE NİKÂH KIYILAMAZ

(İmam ve vaizler de nikâh kıyacak iddiası) Yasadaki hüküm çok açık ‘İl ve ilçe müftülüklerine bu verilir’ diyor. Onun yönetmelikle ileride bir değişiklik yapılabilme şeyi var mı? Onu sormak lazım. Yani şu anda belediye başkanı veya diğer evlendirmeye yetkili ve görevli kişiler hangi usule uyarak bu nikâhı kıyıyorlarsa, aynı şartları arayarak müftülükler de kıyacaktır. Kaldı ki müftüler devlet memurudur. Bunun laikliğe aykırı bir yönü kesinlikle söz konusu değildir. İnsanları müftülüklerde resmi nikâh kıymaya zorlamamaktadır, yani bir alternatif ilave etmektedir. Bazıları, ‘Camilerde nikâh kıyılacak’ falan diyor. Evlendirme yönetmeliği var. Orada, mabedlerde nikâh kıyılamayacağına dair çok açık hüküm var. Yani bu işler şeffaf olacak, kurallı olacak.”