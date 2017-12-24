Tek tip yorumu: ‘Kravatlı, havalı gelemeyecekler’

MAĞDURLARIN TALEBİ

“(Tek tip kıyafet) Burada zannediyorum şöyle bir şey anlaşılıyor, yani ‘cezaevine girdiği andan itibaren tek tip elbise’. Böyle bir şey yok. Bu, sadece duruşmalara gelirken, tek tip elbiseleriyle, belirlendiği şekilde gelecek. Yani öyle kravatlı, öyle çok havalı şekilde duruşmalara gelmeyecekler, tek tip elbiseyi giyecek, gelecekler. Bunların içerisinde tulum giyecek olanlar da bulunuyor. Bayanların giyim şekli çok daha farklı olacak. Bunun çalışmasını Adalet Bakanlığı kendisi yapacak. Bu mağdurların bir talebidir de. Diyorlar ki, ‘Bunlar, benim evlatlarımı şehit etti. Ama nedir bu halleri? Bunlar darbeci nasıl geliyorlar?’ Aslında bu sese kulak vermedir. Şu anda Amerika’da, dünyanın değişik yerlerinde bu uygulanıyor. Guantanamo’da tek tip elbiselerle bir yaşam şekli oluşturulmuştur. Son meşhur duruşmada bırakın tek tip elbise giymeyi ayaklarına zincir vurarak mahkemeye getirmişlerdir. Türkiye, böyle bir uygulama yapmıyor. Sadece eline kelepçesini vuruyor, duruşma salonuna kadar getiriyor.

AKILLI ŞEKİLDE YAPILMASI GEREKİR

(Kudüs kararı) BM’de alınan Kudüs kararı sonrasında Filistin ile görüşmeler gerçekleştirildi ve neler yapılabileceği konusunda çalışılıyor. Bu işin peşinin bırakılması mümkün değil. Bu, BM Güvenlik Konseyi’nde atılan adımdan sonraki ikinci adımdı ve bu ikinci adım başarıyla aşıldı. Şimdi bunu üçüncü adım, belki dördüncü adımlar da takip edecek. Bunların da duygusallığa kapılmadan, gayet akıllı şekilde uluslararası diplomasi içinde yapılması gerekir. Bütün uluslararası güçleri, Avrupa Birliği gibi, Arap Ligi gibi bunun yanında İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Bakanlığı’nın bize vermiş olduğu yükle, tüm uluslararası kuruluşları da yanımıza almak suretiyle, BM Genel Kurulu içerisinde çok farklı bir güç, farklı bir dinamizmi ortaya çıkarmalıyız.

TRUMP DA BİZİ ARASIN

Sayın Trump ile görüşme noktasında olmaması için hiçbir sebep yok. Yine görüşme yollarını tabii ki ararız. Temenni ederim ki Sayın Trump da tabii bizi arasın. Çünkü, başından itibaren aslında İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, bu kararlarını açıklamadan önce, biz onların bizi aramalarını özellikle beklemiştik. Çünkü, bu konuda aranması gereken ülkelerin başında Türkiye geliyor. Çünkü, dönem başkanıyız, dönem başkanı olmanın verdiği böyle bir görevle de eğer bizimle bunun bir istişaresini Sayın Trump yapmış olsaydı, herhalde bu yanlışa düşülmezdi diye düşünüyorum. Kendisini öyle veya böyle yine de tabii ki arayabiliriz ama şu anda bir kararım henüz yok.

AFRİKA’DA BARINAMAYACAKLAR

Bu ziyaretlerimizle hem işadamlarının önünü açıyor hem de kazan kazan esasına dayalı olarak dayanışmayı güçlendiriyoruz. FETÖ ile mücadele noktasında Afrikalı kardeşlerimizi de uyarma imkânı buluyoruz. Hayır ve eğitim diyerek milleti kandıran FETÖ’cü alçaklar, Afrikalı kardeşlerimizin ihtiyaçları üzerinden de sömürü çarklarını döndürüyorlar. Bu katil sürülerini Afrika kıtasında da barındırmamakta kararlıyız.”

‘FETÖ’NÜN KÖKÜ AFRİKA KITASI’NDAN KAZINACAK’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan’da Devlet Başkanı Ömer el Beşir ile baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Sudan’la ilişkileri çok daha güçlü bir zemine taşımanın gayreti içerisinde olacaklarını belirten Erdoğan, “Bu anlayışla bugün bir adım attık, o da Türkiye-Sudan arasında iki ülkenin, iki milletin bir stratejik konsey anlaşmasını imzalamış olması. Büyük önem arz ediyor. 12 anlaşma, mutabakat zaptı bunun ilk adımı olmuştur” diye konuştu. Görüşmelerde ABD’nin Kudüs’e yönelik attığı adım dahil birçok konunun ele alındığını belirten Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından verdiği destek için Sudan’a teşekkür etti. Erdoğan, “Eğitim, diyalog, hoşgörü gibi kavramların arkasına saklanan bu hain yapının gerçek yüzü artık ifşa olmuştur. Sudan gibi diğer dost ülkeler de FETÖ’ye karşı gerekli tedbirleri almaya başlamıştır. Örgütün tüm Afrika kıtasında kökünün kazınacağına inanıyorum” dedi.

SUDAN NİŞANI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Sudan’da Devlet Başkanı Ömer el Beşir tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a, uçaktan inişlerinde Sudanlı çocuklar tarafından çiçek takdim edildi. Erdoğan ve Ömer el Beşir'in tören alanında yerlerini almalarının ardından Türkiye ve Sudan milli marşları çalındı. Erdoğan, tören kıtasını selamladı. Erdoğan ve Ömer el Beşir, Sudan’ın başkenti Hartum’daki görüşmelerin ardından Beşir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Yüksek Devlet Nişanı takdim etti. (AA)