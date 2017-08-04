Tek tip rengi: Badem kurusu

DENEME DİKİŞİ

Anadolu Ajansı’nın dün geçtiği haber ise tartışmayı alevlendirdi. Habere göre, ‘tek tip’ kıyafetler alpaka kumaş ‘badem kurusu rengi, pantolon-gömlek’ şeklinde olacak. Diğer alternatif ise önü fermuarlı tulum. Ancak gömlek-pantolonun daha uygun olacağı görüşü ağırlık kazandı. Bandırma ve Bursa Açık Cezaevi işyurtlarındaki tekstil atölyelerinde kıyafet modellerinin deneme amacıyla dikimine başlandı. Yapılan kapsamlı çalışmalara Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı yetkilileriyle ceza infaz kurumlarında görevli tekstil atölyesi şefleri ve tekstil mühendisleri de katıldı. Adalet Bakanlığı’nda yapılan çalışmalar sonucunda tutuklu sanıklara tek tip kıyafet giydirilmesi yönünde karar alınırsa işyurtlarındaki mahkûmlarca üretilecek badem kurusu rengindeki 50 bin kıyafet, FETÖ sanıklarının olduğu cezaevlerine gönderilecek.

HERO ÖNLEMİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a suikast girişimindeki timde yer alan darbeci sanıklardan Gökhan Güçlü’nün Muğla’daki duruşmaya üzerinde İngilizce ‘Hero’ (Kahraman) yazan tişörtle gelmesi sosyal medyada büyük tepki çekerken, ‘Hero’ tişörtlerinin içeri sokulmaması için cezaevlerinde geniş güvenlik önlemleri alınmıştı. Erdoğan, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin birinci yılı anma etkinliğindeki konuşmasında, FETÖ sanıklarının mahkemeye çıkarken “Guantanamo’da olduğu gibi tek tip elbise ile çıkarılması” çağrısı yapmıştı.

KHK ÇIKARILABİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyunda büyük yankı bulan bu sözlerinin ardından Adalet Bakanlığı, tek tip kıyafetle ilgili çalışma başlatmıştı. Bakanlık düzenlemeyi yasayla yaparsa, kanun önünde eşitlik ilkesi gereği diğer terör suçlularına ve mahkûmlara da tek tip kıyafet zorunluluğunun gündeme gelebileceği savunuluyor. Ancak düzenlemenin Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) yapılarak sadece ABD’deki gibi darbe sanığı FETÖ’cüler yönünden bu tip uygulamaya gidilebileceği de belirtiliyor.

Dünyadan örnekler

11 Eylül 2001 saldırılarının ardından ABD’de terörle bağlantılı olduğundan kuşkulanılan El Kaide üyelerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın örnek verdiği tek tip ‘turuncu tulumlar’ giydirildi. ABD’de eyalet ve açık ya da kapalı gibi hapishane türüne bağlı olarak tek tip uygulaması farklılık gösteriyor. Çin’de ise mahkûmlar için üniforma şeklinde tek tip kıyafet uygulaması halen var. Türkiye’de de 12 Eylül döneminde tek tip kıyafet uygulanmış ve protestolara yol açmıştı. THKP/C 3. Yol davasında siyasi tutuklular mahkemede iç çamaşırı ile kalarak uygulamayı protesto etmişti.