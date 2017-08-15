Tek tip için KHK sinyali

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, revizyonun ardından yeni kabineyle ilk Bakanlar Kurulu toplantısını dün Beştepe’de yaptı. Toplantıda turizm sektörünün merakla beklediği Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması kararlaştırıldı.



BAYRAM TATİLİ 10 GÜN

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, toplantıyla ilgili şunları söyledi:

- “Bakanlar Kurulumuz, yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı, vatandaşlarımızın aile ziyaretleri, turizm sektörünün canlanması ve ticari hayatın olumlu etkilenmesi ihtimallerini değerlendirerek 28 Ağustos Pazartesi, 29 Ağustos Salı günleri tam gün, 31 Ağustos Perşembe yarım gün idari izinli sayılmasına karar vermiştir.



- Emekli Sandığı kapsamında emekli, dul ve yetim aylığı alanlar, şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz dahil olmak üzere aylık ödeme günleri 1-5 Eylül tarihleri arasına denk gelenlerin maaşlarının ödenmesinin bayram öncesine çekilmiştir. Bu çerçevede 1-2-3 Eylül tarihlerinde maaşlarını alacak olanlar 28 Ağustos’ta, 4-5 Eylül’de maaşlarını alacak olanlar da 29 Ağustos’ta maaşlarını alabilecektir.



- Köprü ve otoyollarda 30 Ağustos Çarşamba gününden başlamak üzere 5 Eylül Salı günü saat 07.00’ye kadar ücret alınmayacaktır.



YASA DEĞİŞİKLİĞİ GEREK

- (Tek tip kıyafet uygulaması) Tek tip kıyafet konusunda bir yasa değişikliğine ihtiyaç var. Bunun da KHK’ya konulacağını ifade etmiştik. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu ancak Kanun Hükmünde Kararname çıkarabilir, anayasamıza göre. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında, Bakanlar Kurulu toplantısını yaptı. Bundan sonra çıkacak Kanun Hükmünde Kararnamelerde bu konu yer alabilir.



AOÇ BAYAT HABER

- (Atatürk Orman Çiftliği’nden bir bölümün ABD Büyükelçiliği’ne satıldığı iddiaları) Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili haber bayat haberdir. Bu konu 2013 yılından beri ara ara Türkiye gündemine getiriliyor. Daha önce bazı milletvekilleri tarafından yazılı soru önergesine konu edilmiş, Tarım bakanlarımız ve ilgili bakanlarımız o yazılı soru önergelerine de cevap vermişlerdir. İhtiyaç duydukça hassasiyetleri kaşımak için bazı basın yayın organları ve çevreler bunları sürekli gündeme taşımaktadır. İşin aslı şudur; bu arsanın hukuken veya konum itibariyle fiilen Atatürk Orman Çiftliği ile irtibatı yoktur.”



ÖSYM'NİN YAPTIĞI BÜYÜK HATA

“ÖSYM’nin yaptığı büyük bir hatadır. Çünkü üniversite sınavına giren gençlerimizin tamamı hayallerini gerçekleştirmek için ter döküyorlar, emek veriyorlar ve oranın işlemlerini doğru, objektif, güvenli bir şekilde yapacağına inanıyorlar. Onun için de ÖSYM, bir güven adresidir, hep böyle olmuştur ama zaman zaman böyle olaylar olduğunda da ÖSYM elbette yıpranmaktadır. Bu hadisede de gördüğümüz kadarıyla çok açık, net bir hata vardır.”



