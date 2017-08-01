Tek tıklamada aylık 40 lira uçuyor!

Çok sayıda kişinin mağdur olmasına neden olan uygulamanın ismi “Vip Games”. Kullanıcılar Youtube’da video izledikleri sırada karşılarına çıkıyor. Linke tıklandığı ana hiçbir abonelik onayı alınmadan sizi “abone” yapıyor. Özellikle forum sitelerinde ve çok sayıda şikayet başvurusunda, genelde çocukları video izledikleri sırada yanlış tıklama nedeni ile ilk anda 10 TL’lik kesinti yapıyor.

Aylık çıkarılan fatura ise 40 lira. Yüzlerce kişi, uygulamayı iptal ettirmek için yürüttükleri görüşmelerde sonuç alamadıklarını kaydediyor.