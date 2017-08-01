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Tek tıklamada aylık 40 lira uçuyor!

Hürriyet Haber
01 Ağustos 2017 - 16:46Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 16:46

Şu sıralar binlerce cep telefon kullanıcısı benzer bir sorun yaşıyor. Kullanıcılar, haberleri olmadan " Vip Games " diye bir siteye abone ediliyor. Aboneden tek seferde 10 lira kesiliyor. Aylık kesinti 40 lirayı buluyor. İptal işlemi için ise, firmalar topu birbirine atıyor.

Çok sayıda kişinin mağdur olmasına neden olan uygulamanın ismi “Vip Games”. Kullanıcılar Youtube’da video izledikleri sırada karşılarına çıkıyor. Linke tıklandığı ana hiçbir abonelik onayı alınmadan sizi “abone” yapıyor. Özellikle forum sitelerinde ve çok sayıda şikayet başvurusunda, genelde çocukları video izledikleri sırada yanlış tıklama nedeni ile ilk anda 10 TL’lik kesinti yapıyor.

 Aylık çıkarılan fatura ise 40 lira. Yüzlerce kişi, uygulamayı iptal ettirmek için yürüttükleri görüşmelerde sonuç alamadıklarını kaydediyor.

 

Etiketler: vip games , Oyun , CEP TELEFONU
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