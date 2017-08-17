Tek telefon satmadan 1 milyar dolar değerlendi!

Android'in babası olarak bilinen Andy Rubin'in, Google'dan ayrıldıktan sonra kurduğu Essential, ilk Android telefonu PH-1'i Mayıs ayının sonlarına doğru tanıtmıştı ve bu telefon neredeyse çerçevesiz bir ekrana sahipti; 360 derecelik kamera gibi modüler aksesuarları taşıyabiliyordu. Ancak telefon halen dağıtılmaya başlanmadı. Buna rağmen, firma Foxconn'dan FIH Mobile'ın 3 milyon dolarlık yatırımı sayesinde, bir milyar doların üzerinde değere ulaşmayı başardı.

Ancak firmanın değeri 1 milyar doların üzerine çıkmış olsa da henüz tek bir kullanıcıya bile telefonunu iletmiş değil. Telefon ilk tanıtıldığı sırada Rubin cihazın "30 gün veya civarında" sunulacağını söylemişti. Bu süre hızlı bir şekilde geçti ve uzun bir sessizlik dönemi olayları takip etti. Bu arada da Essential, üst seviye yöneticilerinin bazılarını kaybetti.

Neyse ki firma için durum tersine dönüyor gibi gözüküyor ve kısa bir süre önce 25 Ağustos tarihli bir Los Angeles "İlk Bakış" etkinliğine davetiyeler gönderilmeye başlandı.

Eğer cihazı merak ediyorsanız doğrudan Essential'dan 699$ dolara ön sipariş verebiliyor ve erken katılımcı sınırlı teklifinden yararlanarak, 50 dolar karşılığında bir de modüler 360 derece kamera alabiliyorsunuz.



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