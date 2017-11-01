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Tek sırdaşım annem

“Fazilet Hanım ve Kızları” dizisinin Ece’si Afra Saraçoğlu, Women’s Style Türkiye’nin kasım sayısı için objektif karşısına geçti. Saraçoğlu, Eva Aksu’ya verdiği röportajda oyunculuk serüvenine adım attığı “İkinci Şans”tan Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaştığı “Kötü Çocuk”a uzanan oyunculuk macerasını, hayatının bilinmeyenlerini anlattı.

Hürriyet Haber
01.11.2017 - 14:40 | Son Güncelleme :

Ben Eskişehir’de üniversite okurken annem Instagram’dan Özcan Deniz’in yeni sinema filmi projesinin hayata geçirileceğini görmüş. Bunun üzerine Özcan Deniz’e ulaşmayı başarıp benim adıma bir başvuru gerçekleştirmiş.
Tam o süreçte Nurgül Yeşilçay’ın kızı rolünü canlandıracak kişi için seçmeler yapılıyormuş.
Bu başvurudan hemen sonra beni deneme çekimi için İstanbul’a çağırdılar. İki gün sonra ise seçildiğimin haberini aldım ve “İkinci Şans” filmiyle oyunculuk serüvenime başlamış oldum. Tabii ki annemin de bu öykünün başlangıcındaki payını unutmamak lazım.
Çok arkadaşım var ama dost çok az kişiye nasip oluyor. Ailemden başka kimseyle sırlarımı paylaşmıyorum. Annemle kesin olarak her akşam günün değerlendirmesini yaparım. Aile benim için fikir almak, paylaşmak demek.
Onun diziyle ilgili olumlu yorumları da beni çok motive ediyor. En güvenli limanın aile olduğunu ve hayat boyu da bunun böyle devam edeceğini düşünüyorum.
Onun dışında hep bir anı defterim vardır. Düşündüklerimi, o gün beni etkileyen her şeyi yazarım. Hem annem hem de defterim ile her şeyi paylaşmak beni çok rahatlatır.

ONLARLA ÇALIŞMAK BİR AYRICALIKTI

İlk sinema filmimde işinde profesyonel, deneyimli ve saygı duyduğum insanlarla çalışmak benim için bir ayrıcalıktı.
Bu işe ilk adımda böylesine değerli oyuncularla oynamak herkese nasip olmaz diye düşünüyorum. Onların hem oyunculuk kariyerini hem de hayat tecrübelerini dinlemek benim için büyük bir artı oldu.
Asla zorlanmadım, bana devamlı destek oldular. Hiç yabancılık çekmeden, sanki yıllardır beraber çalışıyormuşçasına işimizi yapabildik.

“KÖTÜ ÇOCUK” BENİM  İÇİN HEP ÖZEL KALACAK

“Kötü Çocuk” için teklif aldığımda çok büyük heyecan yaşadım. Çünkü kitabı ve kitaba olan ilgiyi biliyordum. Stresini de o ölçüde büyük yaşadım.
Benim için bu proje kendimi ve sınırlarımı görebilmem açısından çok önemliydi. Kayla’daki baba yarasıyla özdeşleşiyorum.
Bu film bana birçok deneyim ve güzel arkadaşlıklar kazandırdı. Bendeki yeri her zaman özel kalacaktır.

Tek sırdaşım annem


HAYATIM DEĞİŞMEDİ  BEN YİNE AYNI AFRA’YIM

Hayatımda herhangi bir değişiklik olmadı. Dün nasılsam bugün de aynı şekilde yalın hayatıma devam ediyorum. Ne yiyorsam yine aynı şeyleri yiyorum, ne giyiyorsam yine aynı şeyleri giyiyorum.
Tabii ki alışıyorsunuz insanların tepkilerinin değişmesine ama bazen “Vay be” diyorum. Oturup dışarıdan bakıp kendimi değerlendiriyorum.
Buraya kadar gelmem güzel bir şey, mutlu oluyorum bu konumda olduğum için...

ECE’NİN NAİFLİĞİNİ VE İYİ NİYETİNİ SEVİYORUM

Ece ile zıt yönlerimiz tabii ki çok fazla... En sevdiğim benzer yönlerimiz ise iyi niyeti, naifliği ve çıkarcı olmaması. Bu özellikleri karakterimle daha da bütünleşmemi sağlıyor. Çok daha içten ve yaşayarak canlandırabiliyorum Ece’yi...

MARKA TAKINTIM YOK

Modayı çok fazla takip etmiyorum. Özellikle bir marka veya modacı takıntım yok. Kıyafetlerimi modacıların veya vitrinlerin sunduklarından değil kendime yakıştırdıklarımdan seçiyorum, kendimi hangi kıyafetin içinde iyi hissedersem onu giyiyorum. Bu şekilde çok daha özgüvenli ve mutlu hissediyorum.

HİÇ ÂŞIK OLMADIM

 Aşk planlanabilecek bir şey değil. Gelecekte olabilir de olmayabilir de, bunu hesaplayamam tabii ki. Bugüne kadar hiç yaşamadım. Bir gün âşık olursam, en güzel duygulardan birini yaşadığım için mutlu olurum.

Etiketler: Fazilet Hanım ve Kızları , afra saraçoğlu , gazete haberi
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