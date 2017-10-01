Tek seçenek kaldı: CDU, CSU, YEŞİLLER, FDP

ALMANYA’da 24 Eylül’de yapılan seçimlerden sonra hükümet kurmak için sadece iki alternatif ortaya çıkmıştı. Birinci alternatif; dört yıldır ortaktık yapan CDU/CSU ile SPD arasında yeniden büyük koalisyonun kurulması. İkinci alternatif ise CDU/CSU, Yeşiller ve FDP ile kuracakları dörtlü koalisyon. SPD, seçim akşamı hükümette yer almayacaklarını açıklamaları üzerine CDU Lideri Angela Merkel’in önünde sadece bir olasılık kaldı. O da FDP ve Yeşiller’le koalisyon kurmak. Yapılan anketlerde halkın dörtlü koalisyona büyük koalisyondan daha sıcak baktığı ortaya çıktı.

HALKIN YARISINDAN FAZLASI İSTİYOR

Dimap araştırma şirketi tarafından yapılan ankete göre, halkın yüzde 56’sı dörtlü koalisyonu istiyor. Büyük koalisyonun kurulmasını ve ülkenin yine CDU/CSU ve SPD tarafından yönetilmesini isteyenlerin oranı ise sadece yüzde 36.

Berlin’de toplanan küçük kurultayda ise Yeşiller Partisi delegeleri koalisyon görüşmeleri için parti yönetimine onay verdi. Koalisyon görüşmeleri iki hafta sonra Aşağı Saksonya eyaletinde yapılacak erken seçimlerden sonra başlayacak.

MERKEL’E TAM DESTEK

Seçimlerde büyük oy kaybına uğrayan CDU içinde parti lideri ve Başbakan Angela Merkel’e tam destek geldi. Buna göre halkın yüzde 69’u Merkel’in görevinde kalmasını istiyor. Merkel’in başarısız olduğunu ve istifasını isteyenlerin oranı ise yüzde 27. CDU seçmenlerinin ise yüzde 98’i Merkel’in partinin başında kalmasını istiyor. SPD Lideri Martin Schulz’un başarısız olduğunu ve parti genel başkanlığından ayrılmasını isteyenlerin oranı yüzde 45. görevde kalmasından yana olanların oranı ise yüzde 43. SPD’li seçmenler ise alınan tarihi yenilgiye rağmen Schuz’un görevini sürdürmesinden yana. SPD seçmenlerin yüzde 64’ü Schulz’un genel başkan olarak kalmasını isterken, görevini bırakmasını isteyenlerin oranı yüzde 35.