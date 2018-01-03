Tek şartı vardı: Ağrı’da bir köy okuluna kitap bağışlaması...

Savcılık ve mahkemelerdeki iş yükünü azaltmak için kurulan Uzlaştırma Büroları, İstanbul Adalet Sarayı’nda 2017 yılının başında faaliyete başladı. Bir yıllık süre içinde Uzlaştırma Bürosu’na 24 bin dosya gönderildi. Savcılık tarafından gönderilen dosya taraflarından yüzde 41’i uzlaşmayı kabul ederken, mahkeme tarafından gönderilen dosyalardaki tarafların ise yüzde 20’si uzlaşmayı kabul etti.





Tarafların uzlaşmak için birbirlerinden çeşitli istekleri olurken, bu isteklerden en anlamlısı ise geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Tarafların ismi ve soruşturma konusu bilinmiyor ancak şikayetçi taraf, karşı tarafla anlaşmak için örnek olacak cinsten bir şart sundu.

Şikayetçi olan taraf karşı tarafın, Ağrı’da bir köy okuluna kitap ve kırtasiye bağışında bulunmasını ve kitaplar dağıtılırken video çekip kendisine göndermesini istedi. Bu şartla davadan vazgeçeceğini belirten şikayetçinin isteğini karşı taraf kabul etti. Kitaplar dağıtılırken çekilen video uzlaştırma dosyasına girdi. Yeni malzeme ve kitaplarına kavuşan öğrencilerin yüzündeki sevinç ise görülmeye değerdi.