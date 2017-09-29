Tek rakibimiz Amerika

Interpress’in medyada konu ile ilgili yapmış olduğu incelemeye göre, dünyanın 100’e yakın ülkesinde izlenen Türk dizi filmlerinin ihracatta Amerika’nın ardından ikinci sıraya yerleştiği tespit edildi. Türk dizilerinin son dönemde özellikle Latin Amerika ülkelerinde sıklıkla takip edildiği ve dizilerimizin bu ülkelerde en çok izlenen 15 program arasına girdiği belirlendi. En çok izlenen programlardan en az dördünü Türk dizilerinin oluşturduğu belirlenirken, Türkiye’nin dizi ihracatının da 350 milyon dolara yükseldiği tespit edildi.

Orta Doğu güncel, Latin Amerika dönem dizilerimizi izliyor

Bir zamanlar ülkemizde dizilerini izlediğimiz Brezilya ve Meksika gibi ülkeleri geride bırakan Türkiye, şimdi bu ülkelere dizi satar konuma geldi. Tüm dünyada izlenen Türk dizilerinin konularına göre en çok izlendiği bölgelere bakıldığında Orta Doğu ülkelerinin daha çok güncel ve iyi hayatı hedefleyen dizilerimizi izlediği belirlendi. Latin Amerika ülkelerinin ise daha fazla dönemsel tarihi dizilerimizi tercih ettiği tespit edildi. Avrupa ülkeleri daha çok tematik dizilerimize ilgi gösterirken, dizi ihracatında yeni pazar hedeflerinin Çin, Japonya ve Hindistan olduğu belirlendi. Bu arada medyada Türk dizileri ile ilgili yılbaşından bu yana 10 bin 672 haber çıktığı tespit edildi.

En çok izlenen Türk dizisi: Muhteşem Yüzyıl

Dünyada en fazla izlenen Türk dizileri ile ilgili N’oluyo TV tarafından yapılan araştırmaya göre zirvede ülkemizde yayınlandığı dönemde büyük tartışmalara neden olan Muhteşem Yüzyıl dizisi yer aldı. İkinci sırada bir döneme damga vuran Fatmagül’ün Suçu Ne yer alırken, üçüncü ise Binbir Gece oldu. Dünyada en çok izlenen Türk dizileri sıralamasında Aşk-ı Memnu dördüncü, Sıla ise beşinci sırada yer alırken, altıncı sırayı ise ülkemizde de çok beğenilerek izlenen Öyle Bir Geçer Zaman Ki aldı. Yedinci sırayı Gümüş alırken, Adını Feriha Koydum sekizinci oldu. Listede Aşk ve Ceza dokuzuncu olurken, ülkemizde hala büyük bir hayran kitlesi bulunan Ezel ise dünyada en çok izlenen Türk dizileri arasında onuncu sırada yer aldı.