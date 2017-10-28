'Tek partiye' cami eleştirisi

ANKARA Ulus’ta yaptırılan Melike Hatun Camisi dün törenle açıldı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç ile çok sayıda yetkili ve davetli katıldı. Törende Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in olmaması dikkat çekti. Erdoğan, açılışta özetle şunları söyledi:



İSİM BABASI ARINÇ

“Halk arasında Sultan Hatun olarak bilinir. Aslen Ankaralı olan Melike Hatun’un kabri, Taşçılar Sokak’ta yine şahsına ait vakıf bahçesinde bulunmaktadır. Ankara, Selçuklu ve Osmanlı’nın merkez şehirlerinden biri olmuştur. Bu eserin kendine has güzellikleri ile Ankaramızın sembollerinden biri olacağına inanıyorum. Melike Hatun Camimizin mimarisi zannediyorum Türkiye’de bir ilk. Melike Hatun Camisi, adına ve şehrine yaraşır bir eser oldu. Melike Hatun’a vefa borcumuzu da bir nebze ödemiş olacağız. Camimizin isim babası Bülent Arınç Bey’dir.



CAMİSİZ SEMTLER

Ayette mescitlere sahip çıkmamız onları ihya etmemiz gerektiğini emrediliyor. Ancak bir dönem ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi Ankara’da da bu ayetin bize nakşetmek istediği şuurun ihmal edildiğini görüyoruz. Bilhassa tek parti döneminde Ankara’nın kadim kimliğinden kopartılmak ve adeta camisiz hale getirilmek istendiği inkârı mümkün olmayan bir gerçektir. Daha önceki dönemlerden kalan camileri ahırlara çeviren zihniyet, Ankara’da da mescitleri mahzenlere, bodrumlara, binaların en kör noktalarına mahkûm etmişlerdir. İnsanları kılık kıyafetlerine bakarak şehir merkezine sokmayanlar, yeni inşa ettikleri semtleri de camisiz, ezansız, ruhsuz bir şekilde tasarlamışlardır. Bir başkente asla yakışmayan yeraltı camileri uzun yıllar Ankara’nın kaderi olmuştur.



OSMANLI İLE BULUŞUYOR

1958’de açılan Maltepe Camisi rahmetli Adnan Menderes, 1987’de açılan Kocatepe Camisi rahmetli Turgut Özal’ın eserleri. Oysa nüfusunun 30-40 binleri bulduğu eski Ankara, her köşe başında bir caminin ve mescidin olduğu ruhaniyetli bir şehirdi. Biz bu tür eserlerle Cumhuriyetin Ankarasını Selçuklu’nun, Osmanlı’nın Ankarasıyla buluşturuyoruz. Burada devlet bütçesinin bir kuruşu yoktur, bu cami tüm hayırseverlerimizin verdikleri ile yapılmıştır. Bizden teşvik, onlardan da bu eserleri ihya...”



YILDIRIM: CAMİLERLE ANILACAK

BAŞBAKAN Binali Yıldırım da açılışta yaptığı konuşmada, “Ankara’nın yıllar önce sadece göze çarpan Kocatepe Camisi vardı. Daha sonra Hamdi Akseki Camii, sonra Millet Camii, şimdi de Melike Hatun Camii ile beraber Ankara camileriyle de artık gözüken, camileriyle anılan bir başkent haline geldi. Özelikle Ankara’nın kalbinde, Ulus’ta, Gençlik Parkı’nın hemen yanında yapılan bu caminin başlangıçta yapımına teşvik eden, ön ayak olan Sayın Cumhurbaşkanımıza sizler adına teşekkür ediyorum. Güzel bir eser olmuş” dedi. TBMM Başkanı İsmail Kahraman ise “Bu mübarek Cuma günü Ankara’mız bir abide eser daha kazandı. Böylesine eserler devletlerin tapularıdır, devletimiz ilelebet payidar olması için vurulmuş birer damgalarıdır” ifadesini kullandı.



