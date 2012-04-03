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Tek kremle genç görünüyorum

03.04.2012 - 09:37 | Son Güncelleme:

Tüm yaşlanma belirtileri için Neşe Erberk'in önerisi.

Tüm yaşlanma belirtilerine karşı tek krem yeterli!

Türkiye ve Avrupa güzeli, başarılı iş kadını ve aynı zamanda üç güzel kız annesi Neşe Erberk bu yoğun temposunda güzelliğini nasıl koruduğunu şöyle açıklıyor:
"Bakımlı ve güzel olmanın ilk şartı bence sağlıkla ışıldayan bir cilt. 47 yaşındayım ve artık kırışık karşıtı kremler cildime yeterli gelmiyor. /images/100/0x0/55ea3d2df018fbb8f8734ed2

Cilt sıkılığını kaybedip sarkmalar başlıyor, ton farklılığı ve lekeler oluşuyor. Tüm bu yaşlanma belirtilerine karşı etkili tek bir krem kullanıyorum: NIVEA VITAL. NIVEA zaten cilt bakımında uzman, çok güvendiğim bir marka.

VITAL ile de tüm yaşlanma belirtileriyle savaşıyor. İçerisinde doğal soya özü var. Soya yaşlanma karşıtı cilt bakımında tam bir mucize. Kullandığım günden bu yana çevremdeki insanlar da cildimdeki değişimi fark ediyor. Tüm bu yaşlanma belirtilerinin önüne geçmek isteyen herkese NIVEA VITAL Yaşlanma Karşıtı kremi öneriyorum."

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