Tek kişilik linç davası

Bu durum üzerine annesi Suad el Halef parka gelince diğer çocukların anneleri ile karşı karşıya kaldı. Kadınlar iddiaya göre El Halef’e “Suriyeli eşek” ve “Hayvan” diye hakaret etti. Kavga büyüyünce Halid Elhalef, tartaklanan eşini kurtarmak için araya girdi. Bu arada, evinden tartışmayı gören Elhalef ailesinin ev sahibinin oğlu Murat Cömert, Halid’i yumrukladı. Kavga büyüdü; mahalleli Halid’i dövmeye başladı. Kaçıp evine giren Halid kapıyı kilitledi. Kalabalık sopa, bıçak ve taşlarla kapıya saldırdı, camları kırdı. Polisin gelmesiyle linç durdurulurken, saldırganlar ve El Halef ailesi karakola götürüldü. Polis iki tarafı barıştırarak, eve gönderdi. El Halef ailesi korktuğu için geceyi başka evde geçirdi. Ertesi gün aile, kalan kiraları ve eşyalarını almak için gittikleri evde Cömert tarafından ikinci kez dövüldü.



Yalnızca Cömert hakkında ‘yaralama, hakaret ve tehdit’ suçundan İzmir 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 31 Ekim’de görülen duruşmada Cömert, El Halef’i dövmediğini, aksine dayaktan kurtardığını ileri sürdü. Bu arada, lincin faili meçhul şüphelileri yönünden soruşturma sürüyor.



