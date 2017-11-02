Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Tek kişilik linç davası

    Tek kişilik linç davası

    İsmail SAYMAZ
    02.11.2017 - 21:29 | Son Güncelleme:

    İzmir’de, 1 Ağustos 2016’da meydana gelen olayda, Suriyeli Abdullatif el Halef adlı çocuk parkta oynarken, diğer çocuklar tarafından tırmalandı.

    Bu durum üzerine annesi Suad el Halef parka gelince diğer çocukların anneleri ile karşı karşıya kaldı. Kadınlar iddiaya göre El Halef’e “Suriyeli eşek” ve “Hayvan” diye hakaret etti. Kavga büyüyünce Halid Elhalef, tartaklanan eşini kurtarmak için araya girdi. Bu arada, evinden tartışmayı gören Elhalef ailesinin ev sahibinin oğlu Murat Cömert, Halid’i yumrukladı. Kavga büyüdü; mahalleli Halid’i dövmeye başladı. Kaçıp evine giren Halid kapıyı kilitledi. Kalabalık sopa, bıçak ve taşlarla kapıya saldırdı, camları kırdı. Polisin gelmesiyle linç durdurulurken, saldırganlar ve El Halef ailesi karakola götürüldü. Polis iki tarafı barıştırarak, eve gönderdi. El Halef ailesi korktuğu için geceyi başka evde geçirdi. Ertesi gün aile, kalan kiraları ve eşyalarını almak için gittikleri evde Cömert tarafından ikinci kez dövüldü.

    Yalnızca Cömert hakkında ‘yaralama, hakaret ve tehdit’ suçundan İzmir 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 31 Ekim’de görülen duruşmada Cömert, El Halef’i dövmediğini, aksine dayaktan kurtardığını ileri sürdü. Bu arada, lincin faili meçhul şüphelileri yönünden soruşturma sürüyor.

    Etiketler: suriyeli göçmenler , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri