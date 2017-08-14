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    Tek kaskları vardı... Büyük dram

    Faruk KIYAK (DHA)
    14 Ağustos 2017 - 09:50Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 10:07

    İzmit'te, erkek arkadaşının kontrolünü yitirdiği  motosikletten düşen ve kask takmayan 24 yaşındaki Herdem Öztürk öldü.  Taktığı kask sayesinde hayatta kalan Tayfun Soydal sinir krizi geçirdi.

    Kaza, saat 06.15 sıralarında, Seka Park'ta meydana geldi. Arkadaşı Herdem Öztürk'ü yanına alan Tayfun Soydal, motosikleti ile gezintiye çıktı. Tayfun Soydal motosikletin kontrolünü yitirince kaskı olmayan Herdem Öztürk başının üzerine düştü. Kaskı bulunan Tayfun Soydal kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kanlar içerisinde kalan Herdem Öztürk'ü gören Tayfun Soydal hemen 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi genç kızın öldüğünü belirledi. Kaza yerinde yaşamını yitiren arkadaşını görünce sinir krizi geçiren Tayfun Soydal sevk edilen ambulansa alındı. Herdem Öztürk'ün cenazesi yapılan inceleme ardından otopsi için Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    ÜNİVERSİTELİ HERDEM'İN ÖLÜMÜ ÜZÜNTÜ YARATTI

    Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Herdem Öztürk'ün ölümü, yakınları ve arkadaşları arasında büyük üzüntü yarattı. Arkadaşları, Herdem Öztürk'ün ölümünün şokunu yaşadı.

    Etiketler: Motosiklet , KAZA , Ölüm
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