Tek gole hayran

FenerbahÃ§eâ€™nin bu sezon en bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±ndan biri daha Ã¶nce de konusunu ettiÄŸimiz gibi hakemle oynama oranlarÄ±nÄ±n geÃ§en sezonlara gÃ¶re ciddi ÅŸekilde artmÄ±ÅŸ olmasÄ±. Daumâ€™un geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ ile birlikte geÃ§en sezonki miskinlikten sÄ±yrÄ±lmÄ±ÅŸ olmak ve maÃ§lara daha Ã§ok emek ve ondan da Ã¶nemlisi arzu ile yaklaÅŸmak bunun neden mazeretlerinden sayÄ±labilir ancak bu Fenerâ€™in baÅŸÄ±nÄ±n bu sezon bu konuda Ã§ok aÄŸrÄ±yacaÄŸÄ± konusuna yardÄ±mcÄ± olmaz.Â

Edip Uras yazÄ±yor

Bursaspor deplasmanÄ± bir kez daha gÃ¶sterdi bunu. SarÄ± Lacivertlilerin gÃ¶rdÃ¼kleri sarÄ± kartlar daha Ã§ok itiraz ve hakemle oynama yÃ¼zÃ¼nden oluyor. Bursaâ€™ya Emreâ€™siz gelmesinin de nedeni bu deÄŸil mi zaten. TÃ¼m bunlara raÄŸmen gÃ¶rÃ¼nen o ki â€˜olaÄŸan ÅŸÃ¼phelilerâ€™ in dÃ¼zelme iÅŸaretleri pek olumlu deÄŸil. Luganoâ€™nun sarÄ± kart gÃ¶rmeden maÃ§ tamamlamasÄ± konusunda kimsenin iddiaya gireceÄŸini sanmam.Â

Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda yeÅŸil Bursaâ€™da FenerbahÃ§e iÃ§in Ã§ok daha olumlu sinyaller de vardÄ±. Ã–ncelikle elbette ki gelen Ã¼Ã§ puan ve beÅŸte beÅŸ. BirÃ§oklarÄ± farklÄ± nedenlerden dolayÄ± kabul etmese de bu sezonda SÃ¼per Ligâ€™de iki takÄ±m var. Derbiden rahatlÄ±kla sÄ±yrÄ±lan sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lardan sonra ezeli rakibi Ã¼zerindeki psikolojik etkiyi devam ettirmesi FenerbahÃ§e aÃ§Ä±sÄ±ndan daha beÅŸinci hafta olmasÄ±na raÄŸmen Bursaâ€™nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k getirilerinden.Â

Orta alanda Emreâ€™nin yokluÄŸunda sahne alan Mehmet Topuz, bu zor maÃ§ta oldukÃ§a baÅŸarÄ±lÄ±ydÄ±. Christian da haftalar ilerledikÃ§e ve maÃ§larÄ±n zorluk dereceleri arttÄ±kÃ§a yararlÄ± iÅŸler yapmaya devam ediyor. Devrenin sonuna doÄŸru gelen golde, defansÄ±n Ã¶nde baskÄ± kurmasÄ± ve Bursaspor kalesinden dÃ¶nen toplarÄ± yeniden hÃ¼cuma kazandÄ±rmasÄ±nÄ±n rolÃ¼ bÃ¼yÃ¼ktÃ¼, bunda da Lugano ve Bilicaâ€™nÄ±n payÄ±nÄ± gÃ¶rmezden gelmemek gerek.Â Â

Ä°lk yarÄ±da yabancÄ± kontenajÄ±na takÄ±lan Andre Santosâ€™un ikinci yarÄ±daki gÃ¶ze hoÅŸ gelen Ã§alÄ±ÅŸkan futbolu maÃ§Ä±n tutulmasÄ±na FenerbahÃ§eâ€™ye Ã§ok yardÄ±m etti. Guizaâ€™nÄ±n yerine giren Deivid diriliÄŸini kullanabilseydi maÃ§Ä±n Ã§ok daha erken garantiye alÄ±nacaÄŸÄ± da kesin.Â Â

Bursaspor oldukÃ§a uzun bir sÃ¼redir sahasÄ±nda yenilmemiÅŸti. BugÃ¼n de kaleci Ivankovâ€™un kÄ±sa dÃ¼ÅŸen topu olmasa sahadan yenilgi almadan ayrÄ±labilirlerdi. Gole Ã§ok yaklaÅŸamadÄ±lar ancak orta alanda Ã§ok iyi mÃ¼cadele ettiler. Ä°lk yarÄ± Volkan ve Yenal ile GÃ¶khan ve KazÄ±m arasÄ±nda sahanÄ±n her iki tarafÄ±nda muhteÅŸem bir mÃ¼cadele izledik. Ä°kinci yarÄ±da ise Bursasporâ€™un mÃ¼cadele gÃ¼cÃ¼ beraberlik golÃ¼ne yetmedi.Â

MaÃ§Ä±n tek golÃ¼nÃ¼ ise defalarca seyretmek ve her seferinde Alexâ€™in o saÄŸ ayaÄŸÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼yle ters taraftaki kÃ¶ÅŸeyi bulan ÅŸutuna hayran olmak gerek.Â