Tek fark var

Kupa yarÄ± finali de sezona yakÄ±ÅŸÄ±r bir maÃ§ oldu. Uzun sÃ¼re bunun bir futbol maÃ§Ä± olduÄŸunu kendimize hatÄ±rlatmak iÃ§in zorlandÄ±k. BirkaÃ§ pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± dakika dÄ±ÅŸÄ±nda sahanÄ±n hiÃ§bir yerinde gÃ¼zel bir oyun izleyemedik. Bu sezon birÃ§ok defalar olduÄŸu gibi demek lazÄ±m elbette.Â

FenerbahÃ§e doÄŸal olarak yaralÄ± haliyle elindeki skor avantajÄ±nÄ± korumak iÃ§in sahaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Uzun sÃ¼redir neden oynamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±

Edip Uras yazÄ±yor

anlamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Deniz BarÄ±ÅŸ ve Vedersonâ€™un da katkÄ±larÄ±yla maÃ§Ä± tutmaya ve bulabilecekleri bir golle finali Sivasâ€™tan uzaklaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. Sivasspor ise elde etmesi gereken iki farklÄ± galibiyet iÃ§in Ã§ok didindi ama Ã§ok da planlÄ± programlÄ± deÄŸillerdi. SÄ±k sÄ±k ofsayt bayraklarÄ± ile kesilen maÃ§Ä±n ilk yarÄ±sÄ± bitmeden ofsayt sayÄ±sÄ± iki hanelere ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ± bile.Â

Sivasspor da iyi futbol oynamÄ±yor, hem de uzun sÃ¼redir. Ä°ki atÄ±mlÄ±k barutlarÄ± vardÄ±, onlarÄ±n da ikisi direkten dÃ¶ndÃ¼, diÄŸerini Volkan Babacan yumrukladÄ±, 75â€™ten sonra havluyu atmÄ±ÅŸlardÄ±. DÃ¼ÅŸtÃ¼kleri ofsaytlarÄ±n beÅŸ katÄ± pas hatasÄ± yaptÄ±lar.Â

FenerbahÃ§e takÄ±mÄ±nda geÃ§en sezondan kalan en Ã¶nemli katkÄ± skor koruma ve maÃ§Ä± tutma Ã¶zelliÄŸi olmalÄ±. Ã–zellikle maÃ§Ä±n ilerleyen bÃ¶lÃ¼mlerinde gol de bulabilecekleri pozisyonlar buldular ama gol fikri takÄ±ma o kadar uzak ki, golle burun buruna olduklarÄ± anlarda bile gole Ã§ok uzaklardÄ±. 270 dakikadÄ±r gol atamayan bir lig ve kupa ÅŸampiyon adayÄ± izliyoruz Ã¼Ã§ maÃ§tÄ±r.Â

SonuÃ§ta FenerbahÃ§e bir kez daha TÃ¼rkiye KupasÄ±â€™nda finale yÃ¼kseldi. YarÄ±nki maÃ§tan sonra kesinleÅŸecek rakibini bekliyor, bu sezonda elinde kalan son kupa Ã¼midini kaybetmeden Sivasâ€™tan ayrÄ±ldÄ±lar.Â

Sivassporâ€™un konsantrasyonu ve maÃ§ havasÄ± FenerbahÃ§eâ€™yi yenecek dÃ¼zeyde deÄŸildi. Bunca eksiÄŸine raÄŸmen maÃ§Ä± kilitlemeyi baÅŸardÄ± sarÄ± lacivertliler. MaÃ§Ä±n ikinci yarÄ±sÄ±nda Ã¶zellikle 70 Ã¶ncesi Sivas istediÄŸi golÃ¼ bulabilse, maÃ§Ä± baÅŸka noktalara da sÃ¼rÃ¼kleyebilirdi.Â

SarÄ± lacivertliler TÃ¼rkiye KupasÄ±â€™nda finalde. Oyun olarak olmasa da bu gece tek fark vardÄ±: FenerbahÃ§e bu kez istediÄŸini almÄ±ÅŸ oldu.