Tek dokunuşla dizi keyfi

TURKCELL, kullanıcıların internet platformlarına daha hızlı üye olması ve daha kolay ödeme yapabilmesi için yeni bir teknoloji geliştirdi. ‘Hızlı Giriş’ adındaki yeni teknoloji, kullanıcıların web sitelerine sadece telefon numaralarını yazarak üye olmasını sağlıyor. Ödemeler ise fatura yansıtılarak, kredi kartıyla veya Turkcell Finansman AŞ üzerinden kredi çekerek yapılabiliyor. Bu sayede cep telefonu ve içindeki SIM kart ile çift seviyeli güvenlik sağlanırken, internet üzerinden hizmet veren web platformları da ziyaretçilerine hızlı bir deneyim sunuyor. Turkcell’in geliştirdiği yeni teknoloji ilk aşamada yeni nesil televizyon platformu Blu TV ve seyahat sitesi Fulltrip tarafında kullanılmaya başlandı. Turkcell’in teknoloji odaklı altyapı sağlayıcısı olmaktan, hizmet odaklı deneyim sağlayıcısı olma sürecinde olduğunu belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell güvenli e-ticaret platformu ile en güvenli şekilde müşteri kabulünü ve ödemeyi sağlayan katman yarattıklarını belirtti.

SIM KARTLI GÜVENLİK

Terzioğlu, “Turkcell müşterisi olsun ya da olmasın, cep telefonu numarasını bilen herkes, telefonu ile bu siteye girip hizmetlerden anında yararlanmaya başlayacak. Artık üyeliklerin sosyal medya hesaplarıyla bağlanması ortadan kalkacak. Şifre unutma derdi sonlanacak” dedi. Güvenli ticaret platformunu cep telefonu ve içindeki SIM kartla çift seviyeli olarak kurguladıklarını söyleyen Terzioğlu, “Bu teknoloji sayesinde sadece numara girilerek yapılan girişler en güvenli üyelik girişlerinden birisi” diye konuştu. Yeni ürün kapsamında yapılacak ödeme şekli ve ödemenin güvenliği ile ilgili de bilgi veren Terzioğlu, ödemelerin güvenli ve taksitlendirme kabiliyetine sahip olduğunu anlattı. İnternet üzerinden ödeme alan şirketlerin yeni platformla gerçek kullanıcıya ulaşacaklarını, müşteriye olan güvenin sağlanacağını dile getiren Terzioğlu, şunları söyledi: “Platform ve içinde barındırdığı teknolojilerle ekosistem oyuncularını güçlendirecek. Müşteri kazanımı ve operasyon maliyetlerini azaltacak. Şirketlerin yaptıkları işi güvenli hale getirecek.”

Ayrıca güvenli e-ticaret platformu kapsamında BİP’den anlık mesajlaşma ile çağrı merkezi hizmeti vereceklerini bildiren Terzioğlu, müşteri hizmetlerinin de dijital olarak konumlandırıldığını anlattı.

LIFECELL’E DAKİKADA 2 MÜŞTERİ

YAKLAŞIK 10 gün önce sadece internet paketinden oluşan Lifecell’i Türkiye’de lanse ettiklerin ve şu an Lifecell dakikada 2 müşteri kazandığını belirten Terzioğlu, şunları söyledi: “Türkiye’nin datasının Türkiye’de kalması prensibiyle hareket ediyoruz. Turkcell’in müzik platformu fizy’de şu an 9 milyon abone bulunuyor. Turkcell TV Plus 1.5 milyon aboneyi geçti. Dergilik uygulamasında 400’e yakın dergi ve 10’dan fazla gazete bulunuyor. Önümüzdeki dönemde bütün yerel gazeteler de Dergilik uygulamasına yer alacak. ŞU an Dergilik üzerinden günde 30 bine yakın gazete, 70 bine yakın dergi okunuyor.”

‘TERCİH ETTİĞİMİZ BİR METOT DEĞİL’

ÖZEL İletişim Vergisi’nde (ÖİV) ve Telsiz Kullanım Ücretleri’ne yönelik düzenlemeler kapsamında yapılan zamlar konusundaki sorulara yanıt veren Terzioğlu, “Önümüzdeki hafta komisyon çalışmaları devam edecek. Biz de görüşlerimizi ifade ediyoruz. Umuyorum karşılıklı görüş alışverişleri Türkiye için en doğru çözüme bizi ulaştıracak. İnternetin pahalılaşmasını gerektirecek bir yolda umarım ilerlemeyiz. İnternetin herkesin erişebileceği bir alan olması lazım. Başbakanımızın çok iyi bildiği konular bunlar. İnanıyorum ki Türkiye’nin geleceğinde dijitalleşme, dijital ekonomi çok önemli yer alacak. Burada da bütün şirketlerimizin ve insanımızın rekabet gücünü korumamız lazım. Telsiz Kullanım Ücreti, mobil interneti sabit internete göre pahalılaştıran, maliyetini yükselten bir konu. Bizim tercih ettiğimiz bir metot değil ama devletimizin de bir gelir planlaması var. İstişare içinde en doğru çözümü bulacağımıza inanıyorum” dedi.