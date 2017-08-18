'Tek çare kentsel dönüşüm'

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen acılar hala tazeliğini koruyor. Çürük ve denetimsiz yapılaşmanın doğurduğu faciaların başında gelen Marmara depremini, inşaat sektörünün 40 yıllık tecrübeli şirketi Okkalar İnşaat’ın Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Okka değerlendirdi. Türk halkını depreme karşı bilinçli olmaya davet eden Okka, “17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıldönümünde, geride bıraktığımız büyük felaketin acısını bir kez daha içimizde yaşıyoruz. 18 yıl önce yaşanan facia aslında depreme karşı ne denli hazırlıksız olduğumuzu bizlere acı bir biçimde gösterdi” dedi.

OKKA: “DAHA ÇOK YOLUMUZ VAR”

Depremin değil çürük binaların zarar verdiğinin altını çizen Okka, “Deprem sonrası kentsel dönüşüm çalışmalarına başlayan ülkemiz, geçen yıllar içinde büyük yol katetti. Ömrünü doldurmuş, deprem ve afetlere karşı dayanıksız binaların yıkılıp yerlerine sağlam ve yüksek teknoloji ürünü yeni binalar yapılması adına başlatılan kentsel dönüşüm hareketi Türkiye için bir dönüm noktası oldu.

Türkiye’de halen 7 milyondan fazla riskli konumda yapı var. Konutların yüzde 70’ten fazlası da risk taşıyor. Ayrıca yenilenmesi gereken 10 milyona yakın bina mevcut. Bu anlamda depreme karşı dayanıklı binalar yapmak için ortaya konan kentsel dönüşüm projelerini destekliyor ve Okkalar İnşaat olarak bu alanda çalışmalar yapmaktan gurur duyuyoruz. Şirket olarak ülkemize karşı görevimiz; depreme ve doğal afetlere karşı dayanıklı, kaliteli ve yüksek teknoloji ürünü yapılar ortaya koymaktır. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 18’inci yıldönümünde yitirdiğimiz 17 binden fazla canımızı bir kez daha rahmetle anıyor ve bir daha böylesine büyük bir acının yaşanmamasını diliyoruz” şeklinde konuştu.