‘Tek aday’ arayışı...‘Bu kongrenin kaybedeni olmayacak’

22’nci dönem CHP İstanbul Milletvekili Ali Kemal Kumkumoğlu, başkan adaylığı ve süreçle ilgili şunları söyledi:

CHP RUHU DİRENİYOR

“Önümüzde zorlu bir süreç var. 2019’da özellikle CHP’nin neredeyse varlık gerekçesi anlamına gelecek birtakım değerlerin, mesela parlamenter demokratik sistemin ortadan kaldırılacağı bir modele doğru gidiyoruz. Buna karşı CHP’nin, ‘hayır’ cephesinin bütün bileşenlerini bir arada tutmak ve onun üzerine yeni şeyler ekleme sorumluluğu var. 2019 hedefine doğru bütün CHP’lileri heyecanlandıracak yeni bir başlangıç yapmalıyız. Ben arkadaşlarımıza, ‘Genel siyasete hâkim, Türkiye’nin sorunlarını bilen, bir HDP’liyle Kürt meselesini, bir muhafazakârla siyasal İslam’ı konuşabilecek, ifade yeteneği güçlü, İstanbul’un, yerel yönetimlerin sorunlarını bilen, yerel sorunlara çözüm önerileri üretebilecek, bütün bunları örgütle yapabilecek bir portre olmalı. Sizin gözünüzde bu portreye uygunsam CHP İl Başkanlığı’na adayım’ dedim. Bu yaklaşımla ve nezaketle süreci yürütüyoruz. Ben de ‘tek aday’ arayışı içerisindeyim.

Her türlü muhalefetin baskı altına alındığı ortamda CHP’den beklenti yükseliyor. Yurttaşlarımız dişe diş bir mücadele bekliyor. CHP de yapıyor. Cumhurbaşkanı, ‘Biz 15 yıldır iktidarız ama hâlâ kültürel iktidarımızı kuramadık’ diyor. O kuramadığını söylediği kültürel iktidarın temelinde CHP’nin ve Cumhuriyete gönül vermiş kesimlerin direnci söz konusudur. Bu direncin artık kırılamayacağı AKP tarafından da görülmüştür. Şimdi örgütlerimizi yenileyerek, bahardan önce bütün hazırlıklarımız ve çözüm önerilerimizle toplumun karşısına geçeceğiz. Baharla birlikte CHP’den müthiş bir çıkış olacak. Bu da CHP baharı ve aynı zamanda Türkiye baharı olacak. Bir belediyede 15 müfettiş görevlendiriliyor, ‘Mutlaka bir şeyler bulun’ deniyor. Ataşehir ve Beşiktaş’ta yaşananlar hukuki süreçler değildir. İktidar, zayıfladığı bölgelerde güçlenen partiye siyasi operasyon yapıyor. ”