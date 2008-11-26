Suçlu ayağa kalk !

Hazır Ergenekon davası Silivri' de sürerken bizde burada bir mahkeme salonu kuralım. Merak etmeyin kendimi büyük köşe yazarları gibi hakim koltuğuna oturtmayacağım. O koltuğu size bırakıyorum...

Sorunumuz teknik direktör kıyımı peki o teknik direktörleri göreve getirmekten ve istedikleri zaman görevden almaktan sorumlu kesim kim ? Kulüp başkanları. Kulüp başkanları kime hesap veriyor ? Divan kurulları ve onları seçen kulüp üyelerine. Görünüşte demokratik olan bu sistem bizde nasıl işliyor peki ? Tek adam sistemiyle. Nasıl mı? 1000 yıllık yönetim kültürümüzün aynı çarklarını işleterek.

Dinçer Oruçoğlu yazıyor

Türk futbolunu değerlendirirken düştüğümüz bir hata var. Spor dünyamızı Türkiye portesinin dışında görüyoruz. Halbuki tam tersi federasyonumuz, kulüplerimiz, kurullarımız bizden hiç de farklı değil. Siyasetten örnek verelim. Şu anki liderlerimizi düşünün Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Baykal ve Devlet Bahçeli yönetim anlayışlarıyla kulüp başkanlarımızdan çok mu farklı sizce ? Hatta daha gerilere gidelim, yalnızlığı şu günlerde çok tartışılan Atamıza. 85 yılda pek bir şey değişmemiş değil mi ?

Belki abartılı bulacaksınız ama ben bu değişememenin arkasında sadece demokratikleşemememiz ya da içsel mekanizmalarımızı çalıştırmak yerine batılılaşma adıyla bildiğimiz; sorunlarımıza kendimiz çözüm bulmak için çaba sarf etmeden sürekli dışardan çözümler ithal etmeye çalışmamız olduğunu düşünmüyorum. Daha fazlası da var, modern dünyanın en önemli kutup yıldızlarından bireyselleşme. Demokrasi sözlüğünde kutsal olarak kabul edilen bu anlayış bizde neden işe yaramadı peki? Anlatayım, bireyin din ve devlet karşısında kendi özel alanını yaratabilmesi batı modernleşmesinin temel taşı olarak görülür. Bizde bu anlayışı benimsedik ama benimserken toplum “dna”' mız da bulunan “padişahım çok yaşa”anlayışını unuttuk. Bunun sonucu siyasette de sporda da hepimiz için yıkıcı oldu. Spor kulüplerimize bakalım. Kulüplerimizde demokrasiden bahsedebilir miyiz, hemen hepsini tiranlar yönetiyor. Paraları ve çevreleriyle hepimizi esir almış durumdalar. Mustafa Çerkeşli' nin belirttiği gibi 10 senede 11-12 teknik adamı göreve getirip gönderebiliyorlar. Bunu yaparken belirledikleri kriterlerde tamamen keyfi. Peki modern sistem bu duruma çözüm olarak neyi öneriyor ? Şirketleşme ve kurumsallaşma. Bu çözümler Türk futboluna neler kattı sizce ? Ne yazık ki kulüplerin hisse senedi olarak halka açılmasından başka bir veri göremiyorum ben. Çok boyutlu ve incelenmesi için çok fazla ayrıntı içeren bu konuda sizin için genel bir çerçeve çizmeye çalıştım. Umarım sizin için farklı bir pencere açabilmişimdir...



İddaa makamının sunumu bitmiştir. Sizi hakim koltuğuna davet ediyorum karar sizin...