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TEİAŞ sözlü sınavla 20 avukat alacak

AA
22.01.2018 - 09:36 | Son Güncelleme:

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 15 ilde istihdam edilmek üzere, sözlü sınavla 20 avukat alacak.

TEİAŞ'ın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre TEİAŞ, merkez teşkilatında 3, Van'da 3, Elazığ'da 2 ve İstanbul'un Davutpaşa ilçesiyle, Adapazarı, Kütahya, Konya, Samsun, Kayseri, Gaziantep, Trabzon, Erzurum, Antalya, Denizli ve Kastamonu'da 1'er adet olmak üzere 20 avukat pozisyonu için Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında atama yapmak üzere sınav açtı.

Adaylar, atama yapılacak birimlerden yalnızca birine başvurabilecek. Sözlü sınavda başarılı olarak atanmaya hak kazanan adaylar, atanacakları birimde en az 2 yıl çalışma koşuluyla işe başlayacak.

Başvurular, 29 Ocak-9 Şubat tarihlerinde şahsen, elden veya posta yoluyla TEİAŞ'a yapılacak.  Sınav, 26-28 Şubat'ta TEİAŞ Genel Müdürlüğü binasında gerçekleştirilecek.

 

Etiketler: Davutpaşa ilçesi
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