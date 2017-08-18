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    Tehlikeli gerginlik... İlçe sabaha kadar uyumadı...

    Hürriyet Haber
    18 Ağustos 2017 - 06:57Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 07:12

    Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Güneydoğu Anadolu illerinden baraj inşaatında çalışmak amacıyla gelen bazı kişilerin PKK propagandası yaptığı iddiası üzerine ilçe karıştı.

    Altıntaş merkezinde bir evde konaklayan Güneydoğu Anadolu kökenli işçilerin araç içinden terör örgütü propagandası yaptığı ve Türkiye Cumhuriyeti aleyhine küfürlü konuştuğu öne sürüldü.

    İLÇE SAKİNLERİ MEYDANDA TOPLANDI

    İddiaları duyan ilçe sakinlerinden bir grup, söz konusu işçilerin kaldığı Dörtyol Meydanı'ndaki binanın önünde toplandı. Yaşanan gerginlik nedeniyle Kütahya merkezden ilçeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

    KAYMAKAM VE EMNİYET MÜDÜRÜ GELDİ

    Gerginliğin büyümesinin ardından Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik de olay yerine geldi. Altıntaşlılar, ilçelerinde terör örgütü sempatizanı istemediklerini söyledi.Vatandaşları sakinleştirmeye çalışan İl Emniyet Müdürü Çevik, şüphelilerin gözaltına alındığını ve devletin gerekeni yapacağını dile getirerek, kalabalığın dağılmasını istedi. Bunun üzerine vatandaşlar dağıldı.

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Gözaltına alınan 2 şüpheli Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    Etiketler: son dakika , haber , ilçe , kütahya , altındağ , işçi , pkk , terör , haberler
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