Tehlikeli gerginlik... İlçe sabaha kadar uyumadı...

Altıntaş merkezinde bir evde konaklayan Güneydoğu Anadolu kökenli işçilerin araç içinden terör örgütü propagandası yaptığı ve Türkiye Cumhuriyeti aleyhine küfürlü konuştuğu öne sürüldü.

İLÇE SAKİNLERİ MEYDANDA TOPLANDI

İddiaları duyan ilçe sakinlerinden bir grup, söz konusu işçilerin kaldığı Dörtyol Meydanı'ndaki binanın önünde toplandı. Yaşanan gerginlik nedeniyle Kütahya merkezden ilçeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

KAYMAKAM VE EMNİYET MÜDÜRÜ GELDİ

Gerginliğin büyümesinin ardından Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik de olay yerine geldi. Altıntaşlılar, ilçelerinde terör örgütü sempatizanı istemediklerini söyledi.Vatandaşları sakinleştirmeye çalışan İl Emniyet Müdürü Çevik, şüphelilerin gözaltına alındığını ve devletin gerekeni yapacağını dile getirerek, kalabalığın dağılmasını istedi. Bunun üzerine vatandaşlar dağıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Gözaltına alınan 2 şüpheli Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.