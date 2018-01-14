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    Tehlikeli anlar: Yüksek gerilim hattına takıldı

    DHA
    14.01.2018 - 19:50 | Son Güncelleme:

    AVCILAR’da, yüksek gerilim hattı tellerine takılan vinç, elektrik direğini devirdi. Yola düşen elektrik telleri tehlike oluştururken BEDAŞ ekipleri elektrik akımını kestikten sonra onarım çalışmalarına başladı.

    Olay, saat 17.00 sıralarında, Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi üzerinden meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki üzerinde konteynır bulunan vinç, yüksek gerilim hattı tellerine takılıp elektrik direğini devirdi. Yola düşen elektrik telleri tehlike oluştururken, ihbar üzerine BEDAŞ ekipleri olay yerine gelerek mahallenin elektrik akımını kesti. BEDAŞ ekiplerinin, onarım çalışmaları devam ediyor.

    Görgü tanıkları, üzerinde konteynır bulunan vincin altından geçerken elektrik tellerine takıldığını ve elektrik direğini devirdiğini, sürücüsünün bir süre bekledikten sonra yoluna devam ettiğini söylediler.

    Etiketler: avcılar
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