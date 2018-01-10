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    Tehdit gibi açıklama! "Bölgede ordu kuruyoruz"

    BBC Türkçe
    10.01.2018 - 12:28 | Son Güncelleme:

    İngiliz The Times gazetesi, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG üyeleriyle konuştu. Gazeteye konuşan ve terör örgütü YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutan yardımcısı, Suriye'de "elde ettikleri toprakları sonuna kadar savunacaklarını" açıkladı.

    İngiliz basınında yer alan haberde, SDG'nin ülkenin yüzde 25'lik bir bölümünü elinde tuttuğu ve 50 bin civarında askeri bulunduğu da belirtildi.

    Gazeteye demeç veren konuşan Suriye Demokratik Güçleri'nden Abdül Kadir Effedili, koalisyonlar savaşarak aldıkları şehirleri 'tehdit edebilecek güçlere' karşı ordu kurduklarını söyledi. 

    'KÜRTLER ESAD İLE SAVAŞMAYA HAZIRLAR"

    Gazetenin bölgedeki dengelere ilişkin sorularını yanıtlayan araştırmacı Michael Stephens, "Kürtler Esad ile bir uzlaşı peşinde. Ama bunu alamazlarsa savaşmaya da hazırlar. İki tarafın da güçlü dostları olduğu düşünülürse bu anlaşmazlık iki taraf içinde iyi olmayacaktır" dedi.

    "İNGİLTERE'DEN AYRILIKÇILIĞA DESTEK ÇOK AZ"

    Haberde İngiltere'nin pozisyonuna ilişkin, analiz de içeren şu ifadeler yer alıyor:

    "Kürt ayrılıkçılığına İngiltere'den destek çok az. İngiltere bu durumun Suriye'nin istikrarını tehdit edeceğini düşünüyor."

     

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    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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