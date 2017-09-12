Tehdit değil can suyu

DUBAİ’de gerçekleşen uluslararası gayrimenkul fuarı Cityscape’e Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki katıldı. 14 Türk firmasının yer aldığı fuarda bakan stantları gezdi, patronlardan bilgi aldı. Birleşik Arap Emirliği (BAE) ile geçen yıl 9.1 milyar dolar olan ticaret hacminin bu yıl ilk 6 ayında 8.7 milyar dolarlık rekor bir rakama ulaştığını belirten Özhaseki, “Körfez’de taraf değil, arabulucuyuz. Konjonktürden dolayı dünyada çok hızlı bir şekilde olumlu rüzgarlar esmese de Körfez’den iyi bir rüzgar esiyor. Durağanlık yaşasak da geçecek. Biz kardeş ülkeler arasında hakemlik yapıyoruz. Ticari etki yok, yaşananlar psikolojik” dedi.

Körfez yatırımcısının Türkiye’ye ilgisinin sürdüğünü belirten Özhaseki, “Türk müteahhitlik firmaları da Körfez’de çok etkili. Geçen yıl Türk müteahhitlik firmaları bölgede. 9.7 milyar dolarlık iş üstlendi. Hatta bu negatif durumu fırsata çevirebilecek firmalar var. Çünkü bölgede arsa fiyatlarının ucuzlaması sebebiyle fırsatlar doğacaktır. Gayrimenkul etkileniyor gibi görünse de su akmaya devam eder” diye konuştu.

DÜNYA YARIŞIYOR

Mütekabiliyet yasası sonrası Türkiye’nin taşınmaz edinebilmede 183 ülkeye gayrimenkul satar duruma geldiğini söyleyen Özhaseki, “Aynı dönemde gayrimenkul alan yabancı uyruklu kişi sayısı 160 bin civarı oldu ve toplam 77 bin 150 taşınmaz sattık. Zaman zaman toprağımızı satıyoruz diye yorumlar yapılıyor. Ancak bizim yabancıya satış oranımız yüzde 1 bile değil. Dolayısıyla ortada tehlike oluşturacak bir durum yok. Diğer taraftan birçok ülke gayrimenkul satmak için çırpınıyor. Adeta yarışıyorlar. Yabancıya satış tehlike değil ekonomiye can suyu” dedi. Geçen yıl Türkiye’den konut alan 160 bin kişinin 32 bin 300’ünün Körfez ülkelerinden olduğunu, bunun ilk sırasında da Irak vatandaşlarının yer aldığını ifade eden Özhaseki, yabancılardan en çok talep gören şehirleri ise İstanbul, Yalova, Bursa, Antalya ve Sakarya olarak sıraladı.

Türkiye’den 1 milyon dolarlık ev alana vatandaşlık veriliyor. Kulislerde bu rakamın aşağıya çekileceği konuşuluyor.

Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid El Maktum, dün Cityscape Global’i ziyaret etti.

DÖNÜŞÜM SÖZÜ KÖTÜ İNTİBA OLUŞTURDU

TÜRK topraklarının yüzde 66’sının birinci ve ikinci derece deprem kuşağında olduğunu ve uzmanların Marmara depremi beklediklerini belirten Özhaseki, “Ülke genelinde 7.5 milyon, İstanbul’da 600 bin riski yapı var. Dönüşümle ilgili eksikleri giderecek yeni yasa yakında yasalaşacak. Olası bir İstanbul depremi 100 milyar dolar maddi zarar yaratır” dedi. İstanbul’da belediyelerle ortak dönüşüm yapılacağını belirten Özhaseki, belediye ve vatandaşa faizsiz kredi verileceğini, bir yıl için de 20 milyar lira kaynak ayırdıklarını söyledi. Alan bazlı ve yerinde dönüşüm yapılacağını belirten Özhaseki, yeni düzenlemede mevzuat eksiklikleri de gidereceklerini belirtti. Müteahhitler anlaşmada sona kalıp fazla para isteyen fırsatçı vatandaşlar ve gerçek dışı vaatlerde bulunan firmalar olduğunu söyleyen Özhaseki süreci kitleyen bu durumu da çözeceklerini ifade etti. Özhaseki, uzun süredir ‘kentsel dönüşüm’ adıyla anılan dönüşüm projesinin kötü bir intiba yarattığını ve rantsal dönüşüm olarak anıldığını dile getirerek, “Bunun için bu tanımlamayı rafa kaldırıyoruz. Yeni yasayı da ‘Depreme Hazırlık Yasası’ olarak tanımlıyoruz” diye konuştu.

YOL HARİTASINI AÇIKLADI

İstanbul’da bugüne kadar rantı yüksek yerlerde çalışma yapıldığını dile getiren Özhaseki bundan sonra önceliklerinin değeri düşük ama riski fazla olan ilçeler olduğunu belirtti. Dönüşüm yol haritasını da Dubai’de açıklayan Özhaseki, İstanbul Avrupa yakasında sahil ilçelerinden çalışmaya başlanacağını kaydetti. Özhaseki Avrupa yakasında 250 bin konut yapılacak 25 milyon metrekare rezerv alanı ellerinde olduğunu da kaydetti. Özhaseki, “Yasa 5 yıl önce çıktı ama 1 milyon civarı yapı yenilendi. Bu çok az. En az 3 kat artmalı“ dedi.

İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK OLACAK

İnşaat sektöründe tüm kuralları değiştiren imar yönetmeliği geçtiğimiz aylarda açıklanmış ve inşaat sektörü tepki gösterip ‘yatırımların önü kesilir’ demişti. 1 Ekim’de yürürlüğe girecek yönetmelik için inşaat sektörünü dinlediklerini belirten Özhaseki, “Mesela yabancı geliyor arsa alıyor başlıyor sonra imar değişiyor. Kötü niyetli Meclis üyeleri ‘beni gör’ diyor. Bu olmamalı, gerekli önlemi alacağız” dedi.