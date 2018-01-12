Tegv'li çocuklardan Vedaş'a ziyaret

Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkındaki çocuklar, hafta nedeniyle ilk olarak enerji verimliliği konusunda Elektrik Elektronik Mühendisi Fırat Keskin tarafından ‘enerji verimliliği ve bilinçli enerji tüketimi’ konularında bilgilendirildi. Daha sonra Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.’yi ziyaret eden çocuklar; SCADA, OSOS ve çağrı merkezlerini gezerek VEDAŞ’ın çalışmaları hakkında bilgi aldılar. Çocuklara bilgiler veren VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu ise, “Bilindiği üzere enerji kaynaklarımız sınırlı ve bu sınırlı kaynakları verimli kullanarak dünyamızı daha yaşanılabilir kılmak gibi bir zorunluluğumuz var. Enerji tüketim alışkanlıklarımızda yapacağımız küçük değişikliklerin hem ekonomik hem de daha temiz bir çevre için önemli sonuçları olacaktır. Bu vesileyle TEGV ailesini, enerji tasarrufu konusunda öğrencilerde farkındalık oluşturan etkinliklerinden dolayı kutluyor, ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.







TEGV Feyyaz Tokar Eğitim Parkı Yöneticisi Rezzan Bayram ise, Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında VEDAŞ ailesini ziyaret ederek, çocuklarda farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, “TEGV ailesi olarak öğrencilerimize pozitif avantaj sağlayacak çalışmalarımızı gönüllülük esasına dayalı olarak sürdürüyoruz. Kurumlarımızla paydaş olmak ve birlikte projeler üretmek, çocuklarımızın gelişimi için de oldukça faydalı sonuçlar doğuruyor. Bugün bizler de hem VEDAŞ’ın çalışmaları hakkında bilgi sahibi olduk hem de enerji tasarrufunun önemini öğrencilerimize anlattık” diye konuştu.



Ziyaretin sonunda enerji tasarrufu konusunda küçük bir tiyatro gösterisi sergileyen TEGV’li çocukların performansları büyük beğeni aldı.