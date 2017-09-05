MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Hürriyet>Eğitim>TEGV’in yeni başkanı Sait Tosyalı oldu

    TEGV’in yeni başkanı Sait Tosyalı oldu

    Hürriyet Eğitim
    05.09.2017 - 11:24 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 11:28

    Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) yeni Genel Müdürü Sait Tosyalı oldu. Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu TEGV’de Mete Meleksoy’dan sonra bayrağı devralarak 1 Eylül 2017 ile göreve başlayan Sait Tosyalı, iş dünyasının yakından tanıdığı bir yönetici.   

    TEGV’de bayrağı Mete Meleksoy’un ardından Sait Tosyalı aldı. Tarsus Amerikan Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden mezun olan, ardından Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlayan Sait Tosyalı, Koç Holding A.Ş.’de Stratejik Planlama Koordinatörlüğü ve topluluğun Tüketim, İnşaat ve Enerji grubu şirketlerinde Genel Müdürlük yaptı. Son olarak Alman Linde Gaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Murahhas Azası olan Tosyalı aynı zamanda Sağlık ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi. Tosyalı, şimdi de Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu TEGV’in yeni Genel Müdürü olarak görev yapacak.

    Etiketler: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı , Sait Tosyalı , görev
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri