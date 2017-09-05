TEGV’in yeni başkanı Sait Tosyalı oldu

TEGV’de bayrağı Mete Meleksoy’un ardından Sait Tosyalı aldı. Tarsus Amerikan Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden mezun olan, ardından Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlayan Sait Tosyalı, Koç Holding A.Ş.’de Stratejik Planlama Koordinatörlüğü ve topluluğun Tüketim, İnşaat ve Enerji grubu şirketlerinde Genel Müdürlük yaptı. Son olarak Alman Linde Gaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Murahhas Azası olan Tosyalı aynı zamanda Sağlık ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi. Tosyalı, şimdi de Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu TEGV’in yeni Genel Müdürü olarak görev yapacak.