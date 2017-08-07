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    TEGV ürünleriyle eğitime destek olun

    Hürriyet Eğitim
    07 Ağustos 2017 - 16:38Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 16:38

    TEGV, sevdiklerinize alacağınız hediyelerle çocukların eğitimine de destek olma imkânı sunuyor.

    Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) internet sitesinden defter, kupa, bileklik, tebrik kartları gibi birçok ürün satıyor ve gelirleriyle de öğrencilere burs imkanı sağlıyor. Hatta nikah, düğün ürünleri, davetiyeler, nikah şekerleri de üreterek bunların satışını e-mağazadan sunuyor. Siz de özel gününüze hazırlanırken nikâh şekeri olarak konuklarınıza vereceğiniz armağanlar için TEGV’i tercih ederek çocukların eğitimine destek olabilirsiniz. İlköğretim çağındaki çocukların, daha güzel bir çocukluk yaşamaları ve yarınlara umutla bakmaları için, okul içi ve dışı saatlerde çok yönlü bir eğitim desteği almalarını amaçlayan vakıf, Türkiye genelinde, 31 ilde 10 eğitim parkı, 38 öğrenim birimi, 24 ateşböceği (gezici öğrenim birimi) ile çocuklara hizmet veriyor. Eğitim Gönüllüleri, her yıl yaklaşık on bin gönüllüsünün yardımıyla kuruluşundan bu yana 2 buçuk milyona yakın çocuğa destek oluyor.

    Etiketler: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı , TEGV , Eğitim , ÇOCUK
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